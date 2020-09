Causa tristeza lechuga etiquetada con exceso de calorías

Tomada de Internet

Una supuesta lechuga empaquetada por la marca HEB y etiquetada como producto con exceso de calorías, desató un hilo de tristeza, burlas y bromas en Twitter, donde la cuenta ‘Out Of Context México’ compartió la foto.

La imagen muestra una lechuga romana en bolsa y con el etiquetado de “exceso de calorías” y “exceso de azúcares”, motivo por el que los usuarios comentaron que prefieren comerse unos Takis para que al menos subir de peso valga la pena, informó el portal Los Tubos.

Y aunque todo parece una mala broma, algunos señalaron que la razón del etiquetado está en el empaquetado, pues según dicen, las verduras pierden todos sus nutrientes cuando pasan por ese proceso, así que recomiendan compararlas directamente en los mercados para además ayudar al comercio local.

Sin embargo, también hubo quienes recalcaron que en la foto se aprecia el adhesivo de la etiqueta, por lo que bien pudo haber sido recortada de otro producto y posteriormente agregada a la lechuga. Algunos de los mejores comentarios fueron: “Ni una ensalada te puedes hacer sin engordar”, “Con esto me doy cuenta de que la vida no vale gorro” y “Con razón no consigo bajar de peso”.

Por su parte, la nutriologa del centro Nutricionistas Barcelona, Marta Abardia Pijuan, opina que el empaquetado es una buena opinión de consumo de ensaladas preparadas, ya que las verduras de bolsa son cómodas para el consumidor y nos aportan vitaminas, minerales y fibra.

No obstante, la lechuga tiene más carbohidratos que un huevo. Es decir, si alguien está haciendo una dieta libre de carbohidratos, la lechuga no es una buena opción.