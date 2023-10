Canguro intentó ahogar a un perro; hombre lo salvó a puñetazos

Un hombre salvó a su perro de un canguro que lo quería ahogar.

Un video compartido en Twitter, muestra el momento en el que el hombre paseaba con su perro por un río de Australia.

Sin embargo, un canguro los atacó; El marsupial agarró al perro por la espalda y lo sumergió en el agua, tratando de ahogarlo.

El sujeto, al ver a su mascota en peligro, no tuvo otra opción más que enfrentarse al animal, por lo que le dio un golpe en la cara; el animal le respondió el ataque.

Al caer el celular al agua, luego de una breve pelea, el canguro soltó al perro, pero no huyó del lugar, pues se quedó en el río.

La mascota del hombre logró salir ilesa. No obstante, el marsupial, que parecía haber salido del gym, no dejaba de “retar” al sujeto, que no tuvo nada de miedo.

El hombre, según lo compartido, dijo estar agradecido de que su perro haya resultado ileso. Además, comentaron los usuarios, es impresionante que el sujeto no le tuviera temor al canguro.