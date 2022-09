Cambia su fiesta de XV por negocio de manzanas

Muchos padres de familia festejan los 15 años de sus hijas a lo grande, dicha fiesta suele generar un gran gasto, mismo que puede ser usado para otras cosas. Tal como lo realizó una joven, quien decidió emprender un puesto con el presupuesto destinado para su evento.

Karen es una adolescente que se viralizó por tener pensamientos de emprendimiento. Con el apoyo de sus padres, la niña, originaria de Ciudad Oregón, Sonora, comenzó vender manzanas cubiertas y diseñadas de diferentes estilos.

PUBLICIDAD

Antes del dinero, la menor acudía de casa en casa para poder vender su producto a todos los vecinos. Personas de la localidad la conocían como “la niña de las manzanas”, apodo que le ayudó para aumentar su popularidad:

“Amo Emprender porque siempre me ha rodeado de Gente increíble, que me impulsa y me inspira para aprender más de esta aventura emprendedora se que aun me falta mucho que aprender”, escribió Karen en la cuenta de Facebook “Manzamania”, mismo nombre que lleva su empresa.

El suceso se viralizó rápidamente en redes sociales, tanto así que muchos medios locales acudieron con la ‘empresaria’ para conocer su forma de pensar y qué es lo que le gustaría obtener a futuro. Sin miedo, la adolescente aseguró que fue una gran idea haber cambiado su fiesta por el local y que desea abrir más sucursales.