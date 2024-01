Calendario Lunar: ¿Cuándo cortarse el cabello?

Cortarse el cabello de acuerdo al calendario lunar es una tradición en miles de personas, pues se cree que influye en el crecimiento, fortalecimiento y apariencia.

Hay días favorables en los que se considera que al cortar el cabello crece más rápido y más saludable. Mientras que hay otros considerados neutros, es decir, no pasa nada con el cabello ni para bien ni para mal, pero cortarlo en los días no favorables, podría, de acuerdo a quienes creen, hacer que no crezca o lo haga más lento.

Creencias al cortar el cabello

Cortarlo durante luna creciente, aseguran que crece más rápido.

Cortarlo durante luna menguante se cree que ocasiona crecimiento lento, pero fortalece las raíces y reduce la caída.

¿Cuándo sí y cuándo no cortar el cabello de acuerdo al calendario lunar?

En Luna Creciente: Ayuda al crecimiento y la abundancia, por lo que favorece a los cortes de cabello. Puede ser en los siguientes días:

19-21 de enero: Luna en Leo, asociada con la confianza y vitalidad.

9-11 de febrero: Luna en Tauro, asociada con la estabilidad y belleza.

7-9 de marzo: Luna en Aries, asociada con la energía y la acción.

5-7 de abril: Luna en Géminis, asociada con la comunicación y la adaptabilidad.

4-6 de mayo: Luna en Libra, asociada con el equilibrio y la armonía.

Días específicos : Se cree que cortar el cabello en los siguientes días favorecen claramente su crecimiento:

18-19 de enero de 2024: Estos días caen bajo la Luna en Tauro, ayuda a la fuerza y el grosor.

24 de febrero de 2024: Luna en Virgo, favorece en cortes como tratamientos.

23 de abril de 2024: Luna en Libra para equilibrio y salud capilar.

Días a evitar : Pero también hay días en los que se asegura no es positivo cortarse el cabello, según signos o fases de la luna:

Cáncer, Escorpión y Piscis: Evitar cortarlo cuando la luna esté en estos signos, no importa la fase.

Luna Nueva, luna llena y eclipses Lunares porque se consideran tiempos poco propicios para cortes de cabello.