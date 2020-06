Bloquea J.K. Rowling a Stephen King en Twitter

Después de una serie de declaraciones transfóbicas, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, se ha encontrado esencialmente excluida del mundo que creó. Los tres actores principales de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, han emitido declaraciones condenando los comentarios de Rowling, al igual que Eddie Redmayne, la estrella de la serie de Animales Fantásticos. Entonces, cuando el gigante literario Stephen King aparentemente arrojó a Rowling un salvavidas al retuitearla públicamente, se podía entender su emoción. Y, sin embargo, solo tres clics después, King se encontró bloqueado por Rowling, publicó el portal de Consequence of Sound.

Todo comenzó durante el fin de semana cuando King retuiteó un tweet de Rowling que citaba a la escritora feminista Andrea Dworkin. "Los hombres a menudo reaccionan a las palabras de las mujeres (hablar y escribir) como si fueran actos de violencia; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia", citó Rowing a Dworkin. Luego agregó su propio apéndice, tuiteando: "No es detestable que las mujeres hablen sobre sus propias experiencias, ni merecen vergüenza por hacerlo".

Un tweet aparentemente inofensivo con un sentimiento que cualquiera puede respaldar, por lo que, probablemente, la leyenda del horror, Stephen King, lo compartió él mismo. Al darse cuenta de su retweet, Rowling expresó su agradecimiento y respondió en un nuevo mensaje: "Siempre he venerado a @StephenKing, pero hoy mi amor alcanzó, tal vez no los niveles de Annie Wikes, sino nuevas alturas. Es mucho más fácil para los hombres ignorar las preocupaciones de las mujeres o menospreciarlas, pero nunca olvidaré a los hombres que se pusieron de pie cuando no lo necesitaban. Gracias, Stephen.

Después de ver el intercambio entre los dos autores, un usuario de Twitter contactó a King para pedirle que respondiera a los comentarios anteriores de Rowling sobre las mujeres transgénero: "Dinos a tus constantes lectores si crees que las mujeres trans son mujeres". King respondió escribiendo simplemente: “Sí. Las mujeres trans son mujeres ".

Minutos después, Rowling eliminó su tweet anterior alabando a King y bloqueó su cuenta.

Mientras Rowling ha visto mejores días, King se encuentra tan popular como siempre, con más adaptaciones de cine y televisión en desarrollo de las que uno puede contar.