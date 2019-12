Billie Eilish celebra su cumpleaños con tierno video de su niñez

Estados Unidos— Para celebrar su cumpleaños número 18, la cantautora estadounidense Billie Eilish recopila en un video algunos momentos de cuando era niña mostrando desde entonces su pasión por la música.

La intérprete de Bad Guy y My strange addiction utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans, en este día tan especial, imágenes de su infancia, en las que aparece con soltura jugando a cantar y tocando el piano y la guitarra. El clip lo acompañó con la simple frase: "18 mañana".

Dichas escenas de pequeña se combinan con grabaciones de presentaciones en su etapa actual en la música, en la que ha logrado el éxito con foros llenos y su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? que lanzó este 2019.

La cantante recién estrenó el video musical de Everything i wanted, grabado en la Ciudad de México durante su presentación en el festival Corona Capital, en noviembre pasado.





En su primera visita a México, Billie señaló que le gustó la ciudad llena de colores, así como el idioma, pues para ella, el español suena "hermoso" y dijo que se considera admiradora de la cantante Carla Morrison.

Después de su exitosa presentación en ese festival de música alternativa, Eilish regresará a México en 2020 para dar dos conciertos en Guadalajara y en la capital mexicana, los días 25 y 27 de mayo, respectivamente.

Para empezar el 2020, Billie Eilish llegará a los premios Grammy, que se entregarán el 26 de enero en Los Ángeles, con nominaciones en los rubros de Grabación del Año (Bad guy), Álbum del Año (When we all fall asleep. Where do we go?), Canción del Año (Bad guy), Mejor Nuevo Artista y Mejor Interpretación de Pop (Bad guy) y Mejor Álbum de Pop Vocal (When we all fall asleep, Where do we go?).