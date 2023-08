Biker intentó rebasar tráiler y auto del otro carril le arrancó el pie

A través de Twitter, se compartió un video que muestra el momento en que un joven se lesionó la pierna al intentar adelantar un tráiler en una carretera.

Los hechos quedaron documentados por la cámara que llevara la víctima en su casco, tal parece que un auto que venía en el otro carril le arrancó el pie.

El video de 20 segundos ya suma más de ocho millones de reproducciones.

“Siempre usa Botas para moto 2.- Siempre usa chamarra y Guantes, aun que haga calor las manos son parte importante de tu cuerpo. 3. Si traes moto, acelera para rebasar, este tipo se abrió como si trajera otro trailer” o “Por eso no me gustan las motocicletas, no hay mucha seguridad”, comentaron usuarios.