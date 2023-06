¡BANQUETAZO! Recién casados reparten Maruchan a sus invitados

Una pareja de novios se viralizó en TikTok por repartir Maruchan a sus invitados en la boda.

En el video se puede apreciar a los invitados bailando y comiendo las sopas preparadas, los meseros llevan decenas de maruchan y las personas toman una para poder saborearlas.

La grabación que fue difundido en TikTok por @mariomejiawp con la descripción “La cenita de trasnochados pa la cruz”.

“Es para que no se pongan borrachos tan pronto por el picante y lo caliente se les baja y no amanecen crudos”, “Yo quise hacer eso en mi cumpleaños y se me olvidó jajaja me quedé con todas las sopas”. “Wee es que no sé ustedes pero las sopas maruchan alivianan bien cañón”, comentaron usuarios de la red social.

Hasta el momento el video cuenta con 1.3 millones de reproducciones.