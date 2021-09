Aspirante a alcalde se viraliza por su peculiar apellido

Ciudad de México— Algunos lo consideran una grosería o un mal sinónimo para el genital masculino, aún con todo eso, Greg Verga se siente orgulloso de su apellido en Estados Unidos, el cual no fue un impedimento para levantar pancartas realizando una campaña como alcalde para Gloucester, en Massachussets, llegando a viralizarse en México y gran parte de Latinoamérica, principalmente por el uso informal que se le da a su nombre. "Verga for mayor" (o "Verga para alcalde", traducido al español), se puede leer en varios letreros ubicados en la ciudad, así como la promoción que ha hecho en sus propias redes sociales, donde es común verlo con su familia y seguidores mostrándose alegres con la propaganda, publicó Milenio.

"Me presento a ser alcalde para un Gloucester más eficiente, más transparente y más colaborativo, y no puedo hacerlo sin tu apoyo", escribió en su cuenta Vote for Verga en Facebook, donde hasta ahora más de 900 usuarios pusieron un "me gusta".

Verga se encuentra en campaña de recolección de fondos para las próximas elecciones, pidiendo 30 dólares (casi 600 pesos) a cada uno de sus partidarios.

"Nací y crecí en la Colina Portuguesa, donde crecimos en Perkins Street. Los padres de mi padre vinieron de Sicilia (Italia), y los abuelos de mi madre vinieron de las Azores (Portugal)", confiesa en la misma red social, donde comparte fotografías de sus familiares.

El aspirante a la alcaldía tiene 53 años y en su sitio web dijo que "estoy bien si mi nombre no está en la placa. Solo quiero hacer todo lo que pueda para asegurarme de que nuestra ciudad mañana sea mejor de lo que es hoy". Greg Verga está casado con Kallie, con quien lleva una relación desde la secundaria. Ambos criaron a sus tres hijos, los cuales son adultos, y también tienen dos nietos. En el mismo portal afirma que en su trayectoria ha destacado como dirigente en varias áreas sociales, como los seis años que tuvo como Consejero de la ciudad, así como integrante del comité escolar de su comunidad.