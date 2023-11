Así se veía una araña viviendo en el oído de una mujer

Médicos de Taiwan descubrieron que las diversas molestias que sufría una mujer se debían a que había una araña viviendo en su oído.

Según el reporte publicado en la revista The New England Journal of Medicine, la paciente de 64 años acudió al hospital tras pasar cuatro días con chasquidos y crujidos incesantes en el oído izquierdo.

En el video, que compartió la revista médica, se observa como la araña de 0.25 centímetros de largo se arrastra por su canal auditivo.

La paciente reportó que el día que comenzaron los síntomas, la despertó una extraña sensación de que una criatura se movía dentro de su oído. Luego comenzó a escuchar golpes incesantes, chasquidos y crujidos que eran tan fuertes que le costaba dormir.

“No sintió dolor porque la araña era muy pequeña. Sólo mide entre 2 y 3 milímetros”, dijo el Dr. Tengchin Wang , coautor del informe.

Aunque resulta inusual, se han documentado casos de arañas que se meten en los oídos de las personas. Los insectos vivos representan alrededor del 14 % al 18 % de los casos de objetos extraños que los médicos encuentran en el canal auditivo externo.