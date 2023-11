Así puedes descargar los estados de WhatsApp sin que nadie se entere

WhatsApp continúa llenando de muchas funciones a su aplicación de mensajería rápida. En los últimos días es posible utilizar la inteligencia artificial con la finalidad de que te ayude a encontrar un contacto mucho más rápido.

Pero, por curiosidad, siempre nos gusta tener una foto o video publicada en los estados de nuestros amigos. ¿Sabes cuál es la mejor forma de descargarlos? Pues es bastante fácil y no hay necesidad de tener que instalar aplicaciones de terceros más que el mismo WhatsApp.

Eso sí, recuerda que la otra persona no se enterará de que has descargado su estado. No dejarás huella ni nada por el estilo.

Cómo descargar un estado de WhatsApp sin que se enteren