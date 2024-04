Arrestan mujer por llevar cadáver de su tío al banco para firmar préstamo

En Brasil, una muer fue detenida luego de haberse dirigido a una sucursal bancaria con un cadáver para solicitar un préstamo a nombre del fallecido.

En el video que fue grabado por una de las funcionarias de la entidad bancaria, se puede ver cómo la mujer sostiene la cabeza del hombre sentado en una silla de ruedas, mientras ella intenta poner un bolígrafo en su mano para firmar algunos documentos requeridos por la entidad bancaria para un préstamo de 17,000 reales (12′614.235 pesos colombianos).

“Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmas, no hay manera”, decía la mujer en repetidas ocasiones, y continuaba, “Firma para no darme más dolores de cabeza, no puedo más”.

No obstante, durante algunos minutos, se escucha a otra mujer advirtiendo de que el hombre que se encuentra frente a ellas no estaba bien.

Una vez ante las autoridades, la mujer identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, se limitó a decir que era la cuidadora de Paulo Roberto Braga, de 68 años, quien a su vez era su tío. No obstante, la información sigue siendo verificada por parte de la Policía Civil.

Por ahora, las autoridades indagan si la mujer estaría acompañada de otras personas, y podría responder por el presunto delito de hurto mediante fraude o estafa.