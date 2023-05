Arregla bache de su calle y lo multan

Claudio Trenta, de Barlassina, en Italia, no soportó más que ignoraran sus denuncias y arregló él mismo el hueco que había en su calle, lo que lo llevó a recibir una costosa multa. “¿Por qué multarme a mí y no a los que sabían del problema y no intervinieron?”, dijo.

Según reseñó el diario local Monza Today, Trenta se había dispuesto a arreglar un bache en un paso peatonal, debido a que estaba cansado de que ninguna autoridad solucionara el problema por más reclamos que había hecho e incluso luego de que periodistas reseñar la situación.

Por ello, se dispuso a encargarse personalmente del asunto, consiguió asfalto y lo echó encima del hoyo para así terminar con la situación. Sin embargo, no esperaba que le llegara una multa de la policía por dicho acto. Se trata de un monto total de 882 euros que debería pagar por arreglar la calle, debido a que no contaba con los permisos para hacerlo.

El propio alcalde de la localidad, Piermario Galli, sostuvo que la multa era correcta porque en ningún momento Trenta hizo la denuncia en las instancias indicadas y que por ello debía pagar por el error, porque son los funcionarios municipales quienes se encarguen de estos trabajos. Además, afirmó que el hombre de 72 años deberá pagar la multa por más que se queje.

Sin embargo, Trenta ha dicho que no está dispuesto a pagar dicho cobro porque lo considera injusto, debido a que solo quería mejorar la situación de su comunidad y hacerle un favor a los demás vecinos. De hecho, esta noticia se ha vuelto conocida internacionalmente y Trenta ha sido elogiado por lo que hizo, contrario a los comentarios que han recibido las autoridades de su localidad.

“Todo el mundo está hablando de ello en los periódicos, la radio, la televisión. Agradezco su cercanía. He recibido muchas solicitudes y el martes se emitirá un reportaje en profundidad sobre esta historia en ‘Le Iene‘, en un último intento para que me cancelaran esta multa, que a mi juicio es una injusticia. ¿Por qué multarme a mí y no a los que sabían del problema y no intervinieron?”, dijo Trenta en redes sociales.