Aracely Arámbula explota contra reportera que abrió puerta de su auto

Ciudad de México— Hace unos días, unos paparazzi en Estados Unidos abrieron la camioneta de Aracely Arámbula para tratar de entrevistarla, situación que molestó bastante a la actriz, publicó Excélsior.

“Fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, y hasta la fecha no ha dado una disculpa. Esa señora María que abrió la puerta, que todos vimos el video y que asustaron a menores de edad. Eso es una falta de respeto tremendo y de humanidad. Yo no he recibido ninguna disculpa ni personal, ni pública, ni nada. Mis hijos están muy bien, pero ese día fue muy desagradable porque no se vale que asusten a nadie”.

Aracely aclaró que su problema es únicamente con la reportera en cuestión y no con toda la prensa, mucho menos con los reporteros mexicanos.

“La prensa mexicana siempre me ha tratado muy bien, siempre han sido muy respetuosos. Y hay personas que, de pronto, yo no sabía que eran de prensa y que igual se dedican a sacar esas notas. No traían gafetes, nada de logos, no traían nada”.

La actriz aclaró que solamente sus hijos, Miguel y Daniel, son quienes decidirán si quieren mostrarse ante las cámaras y la vida pública.

“Yo le pregunté ese día a mis hijos si querían salir públicamente, que yo los saco muy feliz porque estoy muy orgullosa, pero ellos me dijeron que no. Y yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar”

Por último, Aracely dejó en claro que las puertas de su casa están abiertas para cualquier integrante de la familia de Luis Miguel, padre de los dos menores.

"Están abiertas las puertas de mi casa para la familia de mis hijos, siempre. Mientras la gente sea respetuoso conmigo, adelante”, finalizó.