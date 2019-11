Angelina Jolie desnuda su alma en revista

Angelina Jolie posa desnuda por primera vez; la actriz solo cubrió su cuerpo con una sábana transparente en tono blanco.

La estadounidense realizó una sexy sesión de fotos para la famosa revista Harper's Bazaar, en donde además concedió una de las entrevistas más sinceras sobre su vida, publicó El Siglo de Torreón.

Además de mostrarse sin nada de ropa, ella desnudó su corazón y confesó que quiere vivir lejos de Brad Pitt. Jolie aseguró que quiere irse al extranjero, pero está consciente que su ex no lo permitirá hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad. "Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años.

En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir", expresó la actriz.

También hizo revelaciones íntimas como el hecho de que se sometió a una mastectomía doble y le extirparon los ovarios.

"Mi cuerpo ha pasado por muchas cosas en la última década, particularmente en los últimos cuatro años, y tengo las cicatrices visibles e invisibles que mostrar", expresó.

Jolie también se refirió a su función social y cómo lucha contra las injusticias de las mujeres.