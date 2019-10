Anel se despide de José José con desconcertante y tóxica carta de amor

Nos guste o no José José tomó una decisión hace casi 30 años, separarse de Anel Noreña, quien fue su pareja sentimental por 20 años y con quien tuvo dos hijos: José Joel y Marysol.

Entre muchos de los problemas que tenían la pareja, se dijo que la razón principal de la separación se había dado por los malos manejos de las ganancias del cantante a cargo de su mánager, quien era su cuñado.

Anel Noreña despide a José José entre porras del público

La señora Anel dice que yo soy el amor de su vida. ¡No! Yo fui la chequera de su vida. Me tuvo trabajando y me estuvo explotando por 20 años. El otro día dijo: Sarita lo tiene trabajando. No, a mí no me tiene trabajando nadie’, declaró el cantante en una de las últimas entrevistas que ofreció.

Pese a esto y a sabiendas que José José la despreciaba y no quería saber nada de ella, Anel Noreña fungió siempre como la vocera del cantante en diversos medios de comunicación saliendo a declarar sobre los problemas familiares del cantante y dando siempre su punto de vista.

Sin embargo, lo que ha causado extrañeza en redes sociales son ciertos atributos que la exesposa del cantante se está tomando como considerar que es ‘un sueño tener a José José aquí en su país para siempre’.