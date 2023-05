Albañil invidente se viraliza por cumplir su labor sin ninguna excusa

Un ejemplo de superación y que se ha vuelto popular en México es el de un albañil ciego del estado de Tlaxcala, ubicado al centro del país, quien ha sorprendido por realizar este trabajo a pesar de que no cuenta con el sentido de la visión.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales y que compartió la página en Facebook Alerta Vigilante Tlaxcala, se puede ver cómo otro hombre de esta obra lo graba mientras carga los baldes con mezcla sobre sus hombros, usa la pala para llevar las piedras también y funciona como un obrero más, sin que su condición sea un límite.

PUBLICIDAD

“Hoy me tocó ver un caso que se puede decir extraordinario, esta persona es invidente, no me había dado cuenta hasta que me dijeron. Es invidente y trabaja para unos pobladores, él es capaz de echar la grava, la arena, dependiendo de lo que se necesite. Solo se guía por el oído”, decía el hombre que grababa, asombrado por la capacidad del albañil.

“Va a buscar la olla y ya tiene más o menos calculada la distancia, él solo llena sus botes y los echa a la revolvedora. La verdad es muy extraordinario porque no es común ver estos casos. Es totalmente invidente, solo se guía por el oído y el tacto, eso es tener ganas de trabajar”, agregó.

En los comentarios distintos usuarios dejaron palabras alabando la dedicación que aplica este obrero a su empleo y también valoraron el hecho de que prefiera trabajar antes que pedir alguna ayuda por su condición.

“Me quito el sombrero ante esas personas, esas personitas nada les da miedo y su incapacidad no los detiene ellos solo quieren ganar su dinero honradamente”, “Eso es trabajar ganar su dinero honradamente mis respetos”, “Un verdadero ejemplo para muchas personas que ponen pretextos para trabajar“, “Tiene ganas de salir adelante, no solo se tira en una esquina a pedir dinero”, fueron algunos de los comentarios que recibió.