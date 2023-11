Al ritmo del Rock and Roll

Asacar los manteles, poner la mesa y preparar el pavo. Mañana es el Día de Acción de Gracias y El Paso se prepara para recibirlo con su clásico desfile anual, que estará lleno de música, alegorías y unidad.

Este jueves 23 de noviembre en punto de las 10:00 a.m. se llevará a cabo la edición 87 del popular desfile Sun Bowl de Glasheen, Valles & Inderman Injury Lawyers, el cual tendrá lugar sobre la calle Montana, entre las calles Ochoa y Copia.

El icónico desfile tuvo sus inicios el día de Año Nuevo de 1935, no obstante, en 1978 la Asociación Sun Bowl hizo cambios para celebrar durante el Día de Acción de Gracias. Hasta la fecha este evento sigue vigente y se ha convertido un icono de El Paso, que no solo atrae a los locales, sino también a los vecinos de Ciudad Juárez.

La edición de este año honrará a la era del Rock ‘n’ Roll y contará con alrededor de 80 participantes entre los que se encuentran bandas, payasos de El Maida Shriners, bailarines, unidades militares, carros alegóricos, entre otros. Tendrá entre 18 y 20 carrozas. Una de ellas, quizá la más esperada, es la que rendirá un homenaje a los veteranos de guerra de Estados Unidos.

El Gran Mariscal del desfile de este año será Tuff Hedeman, jinete de toros cuatro veces campeón mundial y miembro del Salón de la Fama de Rodeo Profesional.

Pese a que el desfile será gratuito y abierto a todo el público, aquellos que deseen tener una mejor vista del evento pueden conseguir boletos con un costo de 10 dólares en las oficinas del

Sun Bowl Association, ubicadas en 4150 de Pinnacle Street con un horario de atención de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., o en cualquier Vista Market.

Los asistentes que acudan en carro tienen la opción de dejarlo en el estacionamiento de Emergence Health Network, ubicado en 1601 de East Yandell Street.

Recomendaciones

Se les recomienda a los asistentes llegar temprano para conseguir un buen lugar que les permita presenciar mejor y de manera segura el desfile, no cruzar las calles mientras pasan los carros alegóricos y no arrojar objetos o basura a las carrozas y participantes.

A los padres se les exhorta a no dejar solos a niños, no montarlos sobre los hombros para no obstruir la vista de las personas que estén detrás, mantenerlos detrás de los señalamientos y seguir las rutas originales del evento.

En caso de una emergencia marcar al 911.

Desfile de Thankgiving Day de Macy’s

El desfile de Acción de Gracias más grande de Estados Unidos es el que tiene como sede a Nueva York. Cada año la ‘Gran Manzana’ lleva a cabo este evento que se ha convertido en una tradición estadounidense.

Como ya es costumbre, el desfile de Macy’s dará inicio a las 8:00 a.m. (hora de Nueva York) y será transmitido por televisión.

Recorrerá 4 kilómetros e incluirá carrozas, bandas, animadoras y los clásicos globos gigantes de personajes animados como Spiderman, Mickey Mouse y Hello Kitty.

Siguiendo la tradición, contará con actuaciones musicales de grandes artistas. En la cartelera de este año destacan Alex Smith, En Vogue, Bell Biv Devoe, Davis Foster & Katharine Mcphee, Pentatonix y Enhypen.

Será televisado por NBC.

Sobre el Día de Acción de Gracias

Se trata de una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Se festeja anualmente el cuarto jueves del mes de noviembre. Su propósito es agradecer todo lo obtenido a lo largo del año y tiene su origen en 1621 cuando los peregrinos británicos y los nativos estadounidenses se reunieron para compartir una cena de celebración por la cosecha de otoño.