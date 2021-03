Ahora se lanzan contra Speedy Gonzales

Tomada de internet / Speedy Gonzales

Nueva York— Gabriel Iglesias, también conocido como el comediante "Fluffy", defiende su papel de Speedy Gonzales en "Space Jam: A New Legacy", publicó The New York Post.

El original de 1996 fue protagonizado por Michael Jordan y una lista de personajes de Looney Tunes, incluidos Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Porky y el ratón fugitivo conocido como Speedy, que volverá a la secuela dirigida por la leyenda de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, en lugar de Jordan, quien se retiró del baloncesto en 2003.

Los especialistas han criticado al personaje clásico de dibujos animados, un ratón bilingüe de México que usa un sombrero y habla con un acento marcado, por jugar con los estereotipos sobre los hispanos en Estados Unidos.

Un artículo del New York Times del escritor de opinión, Charles Blow, discutió la semana pasada cómo las caricaturas racialmente insensibles de antaño han perdurado en la actualidad, vinculado a la noticia de que una serie de libros del Doctor Seuss serían retirados de forma preventiva de los estantes y la producción por lo que algunos pueden llamar un tema problemático.

Al recordar las primeras caricaturas que recuerda haber visto, menciona a Speedy Gonzales, “cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y flojos”, escribió Blow.

Iglesias, cuya familia es oriunda de México, recurrió a Twitter para defender al personaje y su papel.

“Soy la voz de Speedy Gonzales en el nuevo Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme en la cultura de la cancelación. Soy el ratón más rápido de todo México", tuiteó el sábado el actor de 44 años y estrella de “Mr. Iglesias”.

Desde entonces, el tuit de Iglesias ha obtenido casi 19 mil me gusta en Twitter.

El personaje Speedy Gonzales debutó en 1953, interpretado entonces por el legendario actor de voz Mel Blanc, de ascendencia judía rusa, quien también interpretaba a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky y la mayoría de los personajes de Looney Tunes.