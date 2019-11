¡Ah, caray! Bar acepta que pagues la cuenta con pokémon

Parece que la fiebre por Pokemon Go está de vuelta. Luego de que Niantic lanzara una serie de actividades y nuevos retos para el juego, el número de usuarios se ha incrementado, por lo que algunos bares y restaurantes están aprovechando este nuevo aire en su estrategia de mercado.

PAGA TUS TRAGOS CON POKEMONES

Debo confesar que cuando salió Pokemon Go, probé el juego y me pareció muy divertido, pero después de algún tiempo me aburrió. Hoy lo he vuelto a ver y creo que está cobrando fuerza otra vez.

El intercambio de Pokemones es habitual en el juego, pero no me hubiera imaginado que las capturas podrían servir algún día para pagar cosas en el mundo real. Como te lo cuento, algunos negocios como este bar han comenzado a aceptar el intercambio de las criaturas del juego como método de pago. ¡Increíble!.

El usuario de Reddit Mongolian Mango compartió en su perfil una foto donde muestra el listado de pokemones y su valor en el bar. Con ellos se pueden obtener productos gratis o descuentos de hasta el 50%.





ESTA ES LA FOTO:

En la descripción el usuario añade:

¿Quién dice que ser maestro pokemón no te sirve para pagar tus cuentas?

¡Qué tal!

La mala noticia, como podrás ver en la foto, es que pide pokemones difíciles como Pokemon Shiny o las diferentes versiones de Unown. También pide pokemones regionales y raros, así que no será fácil conseguir bebidas gratis en este bar.

El usuario no reveló el lugar de este bar, pero muchos especulan que es en Astralia porque piden todos los Pokemones regionales excepto el Kangaskhan que solo se encuentra en Australia. ¿Dónde será? Lo más probable es que el dueño del bar haya establecido la lista de descuentos en función de los pokemones que le faltan, esto debido a que se observa que hay algunos tachados.

Una de dos, o es un genio del marketng por su estrategia para atraer clientes, pues su bar ahora es punto de encuentro de entrenadores, o es un fanático que solo quiere completar su colección.