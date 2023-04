Adolescente se golpeó la cabeza y ahora su memoria solo dura dos horas

Riley Horner, según información de The Sun, es una chica de 16 años, Illinois, Estados Unidos, que tiene una memoria de corto plazo que se “reinicia” a las dos horas.

Riley sufrió un grave accidente que le provocó una lesión craneal. La joven estaba nadando en el mar cuando un estudiante le dio una patada accidentalmente. Luego de eso, la chica sufrió entre 30 y 45 convulsiones que le dañaron su cerebro.

PUBLICIDAD

Esto la llevó ha tener severos problemas de memoria a corto plazo que le han complicado su vida cotidiana. La información que retiene solamente dura dos horas.

“Estoy muy confundida. Intento recordar y no puedo. Tengo un calendario en mi puerta. Lo miro y es septiembre. La gente no entiende, es como una película“, comentó la joven, quien ha tenido que seguir acudiendo al médico.

Riley tiene que usar una libreta para anotar las cosas importantes y así acordarse de las cosas que tiene que hacer.

Su madre, Sarah Horner, comentó que los estudios que le han realizado no han entregado ningún resultado. “No ven nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor“, comentó.

La adolescente siempre fue una estudiante brillante, pero la lesión le cambió su vida. Ya no recuerda la ubicación de su casillero y le cuesta mucho estudiar. Ahora debe tomar medicamentos para sus constantes convulsiones, las que le han dañado aún más el cerebro.

“Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Se lo decimos todos los días, pero ella no tiene ni idea“, agregó su madre.

Aunque la joven nunca se podrá recuperar ni ser como era antes, su familia sigue junto a ella apoyándola en todo lo que tenga que hacer.