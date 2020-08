Adolescente que se parece a Michael Jackson se vuelve viral

Tomada de Internet

Reino Unido.- Lorun Elisabeth, una joven universitaria de Reino Unido, se volvió viral después de que subió una fotografía en la que se parece al cantante Michael Jackson.

La joven de 17 años publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que realmente se parece al difunto “rey del pop”.

La publicación obtuvo más de 12 mil “me gusta” y alrededor de 100 mil comentarios de los usuarios que le dijeron que se veía idéntica.

“Vi el lado divertido. En realidad, no soy de las que se ofenden por algo que alguien ha dicho en línea sobre mí”.

Lorun dijo que era evidente que en esa fotografía se parecía al cantante, por lo que decidió tomarse de buena manera todos los comentarios de los usuarios. A pesar de que algunos la atacaron y le dijeron que se había hecho una cirugía para parecerse a Jackson.

“Tuve un incidente en el que estaba un poco enojada donde me publicaron en un sitio llamado Reddit en una publicación hecha por “cirugías fallidas” donde afirmaban que me habían operado para parecerme a él, lo cual no es el caso”.

A pesar de que se molestó por esa situación, dijo que fue bastante divertido ver su cara por todas partes.

“En general la publicación fue muy divertida y todavía me hace reír”.