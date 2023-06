¿Adiós taqueros? Crean máquina que corta la carne al pastor

El icónico taquero dándole vuelta al trompo al pastor para realizar el corte de la carne y mostrando sus habilidades para poner el trozo de piña, tendría sus días contados con la invención de una máquina que ya realiza un fino rebanado.

A través de redes sociales, se compartió un video en el que se muestra el trabajo de la denominada Kebab Robotti, que, de manera homogénea, corta la carne mientras el trompo va girando.

La cuenta de TikTok de RestaRama (@restaramaa) es donde aparece este robot, que no solamente pondría en riesgo el trabajo del tradicional taquero, sino que también ya es utilizado en otros establecimientos como pizzerías.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales no parecen estar muy de acuerdo con la invención de esta máquina, señalando que el sudor, el arte de corte de la piña e incluso la frase “¿qué vas a querer, güero?”, no suplirá al taquero.

“Mejor díganme que no quieren ir por tacos”, “Y el sudor del taquero, es lo que le da sazón”, “O sea que no van a aventar la piña al aire y va a caer a mi taco, ¿verdad?”, “Si no hay un taquero que me diga güerita, mejor no quiero nada”, fueron algunos comentarios.

Al momento, el video con la máquina que corta la carne ya lleva más de 7 millones de reproducciones.

RestaRama, el sitio donde está a la venta Kebab Robotti muestra seis diferentes modelos; en cuanto al precio, aunque en el portal no se muestra la cantidad por la que se vende la máquina, en internet ronda en un precio que superan los 100 mil pesos.