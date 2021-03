Acusan a Pepe Le Pew de fomentar el abuso sexual

Agencias

¿Es Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, un acosador?

Al menos para el columnista de The New York Times, Charles M. Blow, quien considera que el personaje normaliza y perpetúa la cultura de la violación.

En su texto "Six Seuss Books Bore a Bias", en el que Blow principalmente habla sobre cómo el racismo está impregnado en la cultura pop, también hace mención sobre el zorrillo francés.

Mientras algunos estuvieron de acuerdo con sus observaciones, otros lo criticaron por sugerir que una caricatura podría influir en el comportamiento de una persona.

"Veo que mucha gente ha enloquecido porque dije que Pepe Le Pew contribuye a la cultura de la violación", escribió Blow en Twitter.

"Veamos: 1. Agarra/besa a una niña/desconocida, repetidamente, sin su consentimiento y en contra de su voluntad. 2.- Ella lucha con fuerza para alejarse de él, pero él no la deja ir. 3. Cierra la puerta para evitar que se escape".

El columnista se refiere a Penélope Pussycat, una gata que no habla y que todo el tiempo es perseguida por Le Pew.

"Esto enseñó a los niños a que un 'no' no significa realmente no, que era parte del 'juego', la línea de partida de un juego de poder.

"Enseñó que superar las extenuantes, incluso las objeciones físicas de una mujer, era algo normal, adorable y divertido. Ni siquiera le dieron a la mujer la habilidad de hablar", añadió el columnista.

Blow también ha criticado otros personajes de caricatura como Speedy González y Dr. Seuss por ser políticamente incorrectos.