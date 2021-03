Acusan a Madonna de 'photoshopear' su rostro sobre el cuerpo de una fan

Madonna es conocida por ser un camaleón, pero esta vez puede haya ido demasiado lejos, publicó Page Six.

La usuaria de TikTok, Amelia M. Goldie, afirmó en un video viral que la cantante, de 62 años, colocó su rostro con Photoshop en el cuerpo de Goldie mientras promocionaba su álbum "Rebel Heart" a través de Instagram en 2015.

Goldie, de 28 años, le dijo a BuzzFeed que "pensó que era una broma" cuando vio la publicación por primera vez y no se la tomó en serio hasta que vio que estaba publicada desde la cuenta oficial de la cantante.

Ella le dijo a la publicación: "Intenté comunicarme con su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve respuesta ... definitivamente me reiría y diría que me siento halagada, pero, por supuesto, ¡desearía que me acreditaran!"

Un representante de Madonna no nos respondió de inmediato.

Si bien Madonna aún no se ha pronunciado sobre el asunto, los fanáticos le piden que haga las cosas bien con Goldie, ya que tomaron la publicación de la cantante de "Material Girl", que aún se publica casi seis años después, para defenderla.

"¡¡¡Photoshop horrible y eres una ladrona horrible !!!!" una persona escribió.

Otro intervino: "Ese es probablemente el nivel de Photoshop que tenía cuando tenía 11 años 😂".

Un tercer fan escribió: “¿Cómo es que esto todavía está activo? Robaste la fotografía de alguien "y luego agregó:" ¡¡Los muchachos comienzan a informar seriamente sobre esta foto a quienquiera que se desplace y la encuentre !! "

"Me han dicho que es una gran 'fiesta flexible', lo que me hace reír", dijo Goldie a Buzzfeed. "Lo conté en una entrevista de trabajo y les encantó".

Quizás quien esté manejando el Instagram de Madonna pueda hacer lo mismo en su próxima entrevista de trabajo.