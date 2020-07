Abogado de Trump llama a la policía tras broma de Sacha Baron Cohen

Apenas unas semanas después de haber logrado un mitin de extrema derecha en Olympia, Washington, Sacha Baron Cohen ha realizado otra broma elaborada a expensas del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, informó Consequence of Sound.

Giuliani comentó que fue a un hotel de Manhattan el pasado martes para lo que creía era una entrevista. Inicialmente, una mujer se sentó con el exalcalde y le hizo algunas preguntas, antes de que Cohen llegara corriendo, vistiendo un traje rosa transgénero, según Giuliani.

“Era un bikini rosa, con encaje, debajo de una parte superior de malla translúcida, parecía absurdo. Tenía la barba, las piernas desnudas, y no era lo que llamaría algo atractivo", relató Giuliani.

Creyendo que era una estafa o agresión, Giuliani llamó a la policía. Para cuando llegaron los oficiales, Cohen ya se había escapado, aunque lo vieron salir corriendo del hotel y bajar por una calle de la ciudad con solo una bata de baño, según el New York Post.

Giulani dijo que más tarde se dio cuenta de que el hombre que interrumpió la entrevista no era otro que Cohen. "Pensé en todas las personas a las que engañó anteriormente y me sentí bien porque no me atrapó", dijo Giulani.

Si bien Showtime aún no ha hecho un anuncio formal, ciertamente parece que Cohen está trabajando activamente en una segunda temporada de “Who Is America?”. La primera temporada de siete episodios vio a Cohen bromear con una serie de personalidades conservadoras, incluidos Dick Cheney, Sarah Palin, Roy Moore y el sheriff Joe Arapio, así como O.J. Simpson. Más tarde recibió nominaciones a los premios Emmy y Golden Globe.