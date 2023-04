Abogada deja su profesión para vender tangas

Algunas personas buscan, todos los días, realizar acciones que las lleven a cumplir sus metas, asimismo, hay estudiantes que descubren que su carrera no es la ideal y que todo lo que hacen no les llena. Tal como Javina, quien confesó en su TikTok cómo fue dejar las leyes para emprender con la venta de tangas.

Sí, la licenciada dejó todo por seguir un sueño que le llenaba muchísimo más y, con el apoyo de sus seres queridos, logró ser una gran empresaria. La internauta cuestionó a sus followers: “¿Sabías que en realidad soy abogada, pero me la jugué por mi sueño?”. Después de esta primicia, Javina comenzó a relatar cómo fue el proceso para conseguir el éxito.

“No voy a ejercer este título co la validez que tiene, sino que simplemente me voy a poner a vender y fabricar tangas (...) hubo gente que me desvalorizó mi sueño”, aseveró la abogada al explicar que muchas personas la tacharon de loca y no creyeron en sus ideas para cumplir un objetivo.

La usuaria, quien tiene seis talleres en distintos países, explicó que “Luchen, juéguesela porque después suceden cosas mágicas, se los juro, rompiéndote el alma, pero después suceden cosas mágicas”. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de medio millón de reproducciones en la aplicación más descargada de todo el mundo.

“Quiero comprar lo que haces, cómo le hago”, “Hermosa, admiro todo lo que haces”, “Vi este TikTok y me dieron ganas de empezar a emprender”, o “Te felicito. Yo a mis 45 estoy con un emprendimiento de comida sin gluten, no tengo muchas ventas, pero quiero seguir” . Son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.