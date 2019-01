Monjas rockeras bailan y cantan al ritmo de Queen

Estados Unidos.- Las hermanas, residentes en Billerica (EU), se contagiaron de la fiebre de la película 'Bohemian Rhapsody' y se grabaron disfrutando de 'We will rock you'.

En el video, publicado en Facebook por Fay Josephine Pele, se puede ver a las monjas aplaudiendo y golpeando las mesas a ritmo de esa exitosa canción, una de las más pegajosas de la historia, según científicos de la Universidad de Saint Andrews (Escocia).

En cierto momento, una de ellas se levantó de su silla y fingió que tocaba la guitarra eléctrica. Esto desató las carcajadas de las demás monjas.





De acuerdo con Fay Josephine, este momento de regocijo se dio al final “de un tiempo bendecido” que tuvieron.