Tips de viaje

Para conocer las locaciones de "Once Upon a Time in Hollywood", y explorar Los Ángeles desde la lente de Quentin Tarantino, organiza un viaje a esta ciudad después de ver la película.

En el recorrido podrás visitar Aquarius Theatre, que fue hogar de producciones musicales y de series originales de acción en vivo. También, Casa Vega, donde los protagonistas de la cinta van a tomar una copa, y que sigue siendo uno de los lugares favoritos entre las celebridades, al igual que El Coyote Mexican Cafe, con sus famosas margaritas.

Otras escalas son Cinerama Dome, con más de cinco décadas de estrenos y éxitos de taquilla y que fue declarado monumento histórico cultural de Los Ángeles, Musso & Frank Grill, el restaurante más antiguo de Hollywood y frecuentado por famosos escritores y artistas, así como la Mansion Playboy y Spahn Ranch, residencia principal de la familia Manson en los 60.

Para más detalles sobre este tour, visita: www.discoverlosangeles.com





Experiencia parisina VIP

Una manera de recorrer París es desde la comodidad de un Rolls Royce Phantom personalizado, para después beber champaña bajo las estrellas en una cena privada.

El paseo inicia en el Trocadero y continúa por la Torre Eiffel, antes de detenerse en el emblemático Puente Alexandre III, para disfrutar las magníficas vistas de la Place des Invalides y Le Grand Palais y continuar por el Sena hasta la Plaza de la Concordia.

Ahí habrá un espacio para una sesión fotográfica, una visita al Arco del Triunfo y el regreso al hotel The Peninsula Paris.

La siguiente etapa, para quienes deseen derrochar más estilo, es una cena romántica en una de sus terrazas privadas, con vista a la Torre Eiffel, con servicio personalizado de mayordomo.

Si deseas más detalles de esta experiencia de lujo, ingresa a: www.peninsula.com/en/paris/special-offers/events/paris-by-night





Por el medio ambiente

Si llegas al Aeropuerto Internacional de San Francisco, lleva tu botella para el agua porque en estos días ha entrado en vigor una medida anunciada con anticipación: la de no vender agua embotellada en ninguno de sus establecimientos.

Así que si quieres hidratarte podrás utilizar alguna de las más de 100 fuentes de agua fría que han instalado, y si eres precavido y llevas tu botella, podrás llenarla para llevar.

Ahí también estarán vendiendo botellas de cristal o de aluminio por si requieres.

Esta medida es en pro del medio ambiente y el objetivo en el que trabajan, es convertirse en el primer aeropuerto con cero desperdicios en el 2021.