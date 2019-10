Lugares que hacen temblar

Ciudad de México— En honor a Halloween y para quienes aman las emociones fuertes, estos son algunos destinos alrededor del mundo con historias y experiencias que pueden dejarles los pelos de punta





HISTÓRICA Y TENEBROSA

Para conocer parte de la historia de Edimburgo con una experiencia creativa, divertida y algo inquietante, no hay como The Real Mary King's Close, un pasaje subterráneo que data del siglo 17 y desde el que se han reportado apariciones de fantasmas.

Ahí, los visitantes pueden tomar un recorrido para conocer a personajes de siglos pasados interpretados por actores, como Agnes, una mucama que trabaja para una familia adinerada; y John, un doctor que laborar incansablemente contra la propagación de la peste. Estas personalidades cuentan historias sobre los sucesos del lugar, incluyendo tragedias y asesinatos.

Un tour especial, que se llevó a cabo en agosto y se repetirá en octubre, está enfocado en la brujería.

Este lugar abre todos los días del año, con excepción de Navidad, y los boletos individuales van desde las 9.95 libras esterlinas (unos 240 pesos) para niños; hasta las 16.50 (400 pesos) para adultos. No se permite el acceso a los menores de 5 años.

www.realmarykingsclose.com





CASA DE GRITOS

Por más de tres décadas, la casa ScreamWorld ha aterrorizado a múltiples visitantes a Houston.

Ubicado en la carretera Sam Houston Parkway (a unos 25 kilómetros del centro), este lugar cuenta con estremecedores atractivos como Maze of Maniacs, un retador laberinto en el que los visitantes son acechados por payasos malévolos; Edge of Darkness, con morgue y cuarto de hospital; y The Voodoo Swamp, una especie de pantano que incluye serpientes y monstruosas criaturas.

La experiencia no se recomienda para menores de 12 años y, aunque se puede abandonar el recorrido en cualquier momento, ya no será posible regresar a las siguientes atracciones. También hay que tomar en cuenta que la temporada de este año terminará el 2 de noviembre.

screamworld.com





DESCONCERTANTE DISEÑO

Winchester Mystery House en San José, California fue propiedad de Sarah Winchester, heredera de una compañía de armas de fuego. Ella adquirió el lugar en 1886, tras la muerte de su esposo, y no dejó de renovar la casa hasta su propio fallecimiento en 1922.

Destacan los detalles extraños en el lugar, como escaleras que chocan con el techo. Algunas versiones especulan que las modificaciones eran parte de un esfuerzo para protegerse de espíritus -víctimas de violencia armada- que la querían atormentar.

Este año, desde inicios de septiembre y hasta el 2 de noviembre se presenta "Unhinged", una experiencia interactiva de terror que incluye actores, efectos e imágenes algo perturbadoras. Sin embargo, la casa está abierta todo el año y también se pueden tomar tours de día menos tenebrosos.

winchesterunhinged.com





UN LÚGUBRE RECORRIDO

Victoria es una de las urbes más antiguas de Canadá occidental. Fue incorporada como ciudad en 1862 pero su historia se extiende a hace a muchos años atrás: alrededor de 6 mil años. En parte debido a su edad, es considerada como un lugar por el que deambulan numerosas almas en pena. Por ejemplo, se considera que los edificios cercanos al complejo comercial Bastion Square cuentan con fantasmas, ya que en la zona hubo una cárcel y una horca.

Para conocer un poco de más de esta historia, se puede tomar el Ghostly Walk de la compañía Discover the Past. Durante este tour, estos recorridos pasan por calles, patios y otros rincones donde, se dice, hay presencias fantasmales. La experiencia está disponible a lo largo del año.

www.tourismvictoria.com





Y en México...

La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal ofrece el Tour Insólito, que planea recorridos diferentes por construcciones antiguas, panteones y más lugares, en la CDMX y a veces fuera de ésta. Puedes consultar los próximos eventos en su página de Facebook.

agentesdenegro.com/tourinsolito