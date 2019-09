Festeja a lo grande

Las opciones para festejar el Día de la Independencia mexicana nunca faltan. Cada año, en las últimas horas del 15 de septiembre y las primeras del 16, numerosas plazas, parques y auditorios de alrededor del país se iluminan de verde, blanco y rojo para alojar celebraciones con música, baile y mucha buena vibra.

Este año el 16 de septiembre caerá en lunes, por lo que se tiene la ventaja de un fin de semana largo, ideal para realizar algún viaje. Y si esta buena noticia te motiva a empacar maletas, puedes recurrir a algunos de los destinos -tanto en México como fuera-.





Una opción que siempre encanta es Oaxaca

Su historia, sus artesanías, textiles, zonas arqueológicas y delicias la han convertido en uno de los destinos favoritos de los mexicanos, y en uno de los lugares imprescindibles para conocer este país. En la noche, no hay como beber un delicioso chocolate caliente y preparar las aventuras del próximo día.





Y si no conoces Dolores Hidalgo, Guanajuato

Ésta es la oportunidad perfecta la oportunidad para festejar el Grito de Independencia justo en la región donde sucedió hace 209 años. Además de ello, puedes visitar la casa de Miguel Hidalgo y el mausoleo de José Alfredo Jiménez, el "Rey de la Canción", quien fue originario de esta municipio.

Incluso si no te es posible visitar este destino en las celebraciones exactas de la Independencia tendrás suerte, ya que la feria Fiestas Patrias Dolores Hidalgo se llevará a cabo del 6 al 22 de septiembre, con actuaciones de Bronco, Grupo Pesado y Banda los Recoditos, entre otros actos. Además, habrá juegos mecánicos, circenses y un área gastronómica.





Las Vegas

Pero tampoco es necesario estar en territorio mexicano para celebrar el mes patrio en grande. Una opción en Estados Unidos es Las Vegas, destino que, más allá de sus tradicionales juegos de apuestas y espectáculos de acrobacia, ha acogido tradicionalmente a cantantes mexicanos y de ascendencia latina durante el mes de septiembre.

Este año no será la excepción, con presentaciones de Alejandro Fernández, Maná y Marco Antonio Solís, entre muchos otros. Y como ya lo ha hecho en varios años previos, Luis Miguel ocupará el teatro The Colosseum at Caesars Palace para ofrecer cuatro conciertos, uno de ellos en pleno Día de la Independencia.

Así que, sin importar tus opciones de presupuesto o límites de distancia, es momento de trazar la ruta deseada para armar un festejo lleno de colores patrios.





Más información

www.oaxaca.travel

www.facebook.com/FeriaFiestasPatriasDoloresHidalgoOficial

www.visitlasvegas.com