Vive la alegría de la fecha

Poco más de 18 mil personas asistieron a la inauguración del Paseo Navideño ‘¿Quién se robó la Navidad?’ el pasado 8 de diciembre en el Parque DIF. El ambiente festivo y navideño continúa en el lugar, mismo que permanecerá abierto todos los días hasta el 6 de enero, en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche.

La cuarta edición del paseo invita a los fronterizos a vivir la alegría de la Navidad en un espacio al aire libre donde toda la familia podrá divertirse.

Decorado con coloridas luces y detalles de la temporada, el parque brinda gratos momentos de esparcimiento, pues cuenta con pista de patinaje, go karts, casa de Santa Claus y paseo en tren; los fines de semana se regalan tamales, dulces y champurrado.

Además, justo del Paseo Navideño saldrá la primera carrera organizada por el DIF, anunció la presidenta de la institución, Alejandra Cabada.

“El 22 de diciembre vamos a tener nuestra primera carrera. Será de 5 kilómetros e iniciará a las 9 de la mañana. La inscripción es un juguete no bélico, que no use pilas, con un valor aproximado de 200 pesos”, indicó.

El parque abrirá todos los días, con excepción del 24 de diciembre, fecha en que se ocupa para realizar la entrega de juguetes de Santa Bombero.

Finalmente, el 6 de enero habrá una mega rosca para los asistentes y se regalarán 200 bicicletas.





Paseo Navideño ¿Quién se robó la Navidad?

Del 8 de diciembre al 6 de enero

Abierto de 5:00 a 9:00 p.m.

Parque DIF

Heroico Colegio Militar y Costa Rica

Entrada libre