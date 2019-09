Vive el esplendor del Glam

El líder vocal de la legendaria banda de hard rock Mötley Crüe dará un memorable concierto en Inn of the Mountain Gods Resort and Casino.

Vince Neil se presentará el próximo 13 de septiembre a las 8 de la noche, concierto que tendrá como grupo abridor a Vixen.

Una vez que se enciendan las luces en el escenario del casino ubicado en Mescalero, Nuevo México, comenzará a escucharse el listado de éxitos a los que Vince Neil dio voz.

Himnos del rock que encumbraron a Mötley Crüe como ‘Dr. Feelgood’, ‘Shout at the devil’, ‘Home sweet home’, ‘Girls, girls, girls’, ‘Kickstart my heart’ y ‘Wild side’, entre muchos otros, serán interpretados por el rockstar californiano.

En su etapa adolescente, Vince Neil comenzó a cantar con varias bandas, descubriendo así su talento natural y pasión por el escenario. De ser el vocalista de Rock Candy, en 1981 pasó a las filas de Mötley Crüe por invitación de su amigo Tommy Lee. El esto es historia.

Y también Eli Young Band

Al siguiente día, el 14 de septiembre, el entarimado quedará listo para recibir al grupo de country Eli Young Band.

Originaria de Texas, sus integrantes se conocieron cuando asistían a la universidad en Denton, en el año 2000.

A 19 años de distancia, Mike Eli, James Young, Jon Jones y Chris Thompson siguen juntos, tocando en vivo los éxitos que integran sus seis discos de estudio, algunos de ellos premiados o nominados.





Próximos eventos

En Inn of the Mountain Gods

Resort and Casino

Mescalero, Nuevo México

Mayores informes al teléfono 1-877-277-5677 o en la página de internet innofthemountaingods.com.





Vince Neil y Vixen

13 de septiembre a las 8:00 p.m.

Entrada: de 25 a 65 dólares





Eli Young Band

14 de septiembre a las 8:00 p.m.

Entrada: de 25 a 65 dólares