¡Viva la reina!

En celebración de la herencia musical de la banda británica Queen, el grupo fronterizo Mantarraya ha tomado en sus manos la responsabilidad de rendirle tributo.

La manera en la que ha respondido el público a la calidad con la que el grupo interpreta los grandes éxitos de Queen ha sido tal, que han presentado dicho espectáculo en Ciudad Juárez, Los Angeles, El Paso, Denver, Dallas, y San Antonio, Texas.

Este 23 de marzo Mantarraya presenta nuevamente el tributo a Queen bajo el nombre de ‘We Will Rock You’ en Sunland Park Racetrack & Casino en El Paso a partir de las 8:30 de la noche.

Antes de que inicie la música de Queen, tomará el escenario La Red, un grupo de El Paso que interpreta covers de lo más representativo del rock -pop en inglés y español.

Mantarraya es una banda que se formó hace 10 años en El Paso. Se especializa en covers de rock en español y en inglés, música retro y rock clásico.

Su base fija está integrada por los hermanos Martín, Sergio y Ricardo Carmona, integrantes también del famoso grupo Amanecer.

Otros de sus integrantes son los vocalistas Perla Cruz, Johanna Bernal y Arturo Chávez.

Para este concierto, la alineación estará formada por Gustavo Estrella (voz), Jesús Salcido (bajo), Martín Carmona (batería), Sergio Carmona (teclados), y Ricardo Carmona (guitarra).

Su repertorio para este concierto tributo estará formado por algunos de los temas emblemáticos de la banda liderada por Freddie Mercury, como ‘Killer Queen’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Show Must Go On’, ‘You’re my Best Friend’, y ‘Somebody to Love’, ‘Love of my Life’, ‘One Vision’, y ‘Tie Your Mother Down’.





We Will Rock You: Tributo a Queen por Mantarraya

23 de marzo

8:30 p.m.

En Franklin’s Lounge, dentro de Sunland Park Racetrack & Casino

(Ubicado en 1200 Futurity Dr., Sunland Park, Nuevo Mexico)

Entrada gratuita

Evento para mayores de 21 años