Este domingo 24 de marzo, en el Parque Ascarate de El Paso, Texas, Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, compartirá algunas de sus piezas más ‘pegajosas’ para poner a bailar y cantar a todo el público. Con él estará Noriel y Jory Boy.

Originario de Massachusetts, Estados Unidos, y de 37 años, el cantante y compositor de reggaetón se caracteriza por tener piezas que han sido influencias por el contenido romántico y melancólico de letras de las canciones de vallenato colombiano y por el ritmo de la música puertorriqueña.

Un estilo que, sin duda alguna, esta implícito en temas como: ‘X’, ‘El perdón’, ‘El amante’, ‘Hasta el amanecer’, ‘Cásate conmigo’, ‘Live It Up’, ‘La Diabla’, ‘Estrella’, ‘No te puedo olvidar’ y ‘Me enamoras’, así como en una de sus más recientes colaboraciones con Alejandro Sanz, ‘Back in the city’.

Además de estas canciones, durante la velada ‘reggaetonera’ se podrá sentir el rimo puertorriqueño de la mano de Jory Boy y Noriel, ambos originarios de Puerto Rico y autores de temas como: ‘Duro y suave’, ‘Una vez más’, ‘Nacimos pa’ morir’, ‘Mala suerte’ y ‘More’.

Los boletos para esta concierto con triple dosis de reggaetón, que iniciará en punto de las seis de la tarde, ya se encuentran a la venta en www.eventbrite.com por un costo que va desde los 45 y hasta los 180 dólares, en las áreas general, dancefloor y vip.





Nicky Jam





Parque Ascarate (6900 Delta Drive, El Paso, Texas)

Domingo 24 de marzo

6:00 p.m.

Boletos a la venta en www.eventbrite.com

Costo: Desde 45 y hasta 180 dólares





Cosas no permitidas





- Cámaras profesionales o que utilicen algún lente

- Drogas

- Cigarros

- Armas

- Comida o bebida ajena al evento

- Láseres

- Carteles o tótems

- Mochilas de medidas que superen los 30 centímetros de largo por 30 de ancho

- Drones

- Objetos flamables o de vidrio