Unen sus fuerzas

Anay Palomeque y la doctora Elaine Hampton vienen de culturas diferentes pero eso no fue obstáculo para construir una sólida relación profesional. Juntas publicaron “Anay’s Will to Learn: A Woman’s Education in the Shadow of the Maquiladora”, una obra que ganó premios regionales y nacionales, y que marcó un antes y un después en sus vidas.

Sus mutuos objetivos, como el impulsar a otras mujeres a tener una mejor calidad de vida lejos de abusos y violencia, las llevó a fundar en el 2017 a “Granos de Amor”, una asociación con la que hasta el momento han apoyado a más de 300 mujeres, brindándoles educación y siendo un refugio para ellas. Teniendo como base a la honestidad, solidaridad y actitud de servicio, Hampton y Palomeque, han desarrollado campañas y proyectos que, además de estar centrados en educar y empoderar a las mujeres de comunidades vulnerables de México, también tienen como objetivo prevenir todo tipo de violencia.

PUBLICIDAD

Reto al destino

Anay creció en humilde hogar de sus abuelos, localizado en un ranchito en la costa de Chiapas.

Cuando era niña, caminaba a los pueblos cercanos vendiendo frutas o muéganos que llevaba en una canasta sobre su cabeza. Y aunque la vida era difícil tenía claro que le gustaba la escuela, de ahí que fuera la mejor estudiante. Sin perder de vista las oportunidades que podía tener, encontró una en la camioneta de una empresa maquiladora que llegó al pueblo a reclutar personal, a cambio, le dijeron, podría estudiar sin costo alguno.

Y aunque la promesa no se cumplió, no se di por vencida y siguió con sus planes de estudiar. Con mucho esfuerzo logró graduarse de secundaria, luego obtuvo un título de cosmetología e ingresó a la prepa con un horario flexible para seguir trabajando.

Cuando la violencia de las pandillas en Ciudad Juárez se agravó y su hermano fue asesinado, se mudó con su familia a Chiapas y comenzó varias escuelas de belleza para que las mujeres de las zonas rurales pudieran recibir más educación. Muchas mujeres se graduaron y regresaron a sus pueblos para iniciar un pequeño salón de belleza o peluquería.

Altruista y solidaria

Elaine Hampton, Ph.D., fue profesora de ciencias y profesora asociada en la Facultad de Educación de la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente es investigadora y autora sobre educación en el contexto fronterizo, cubre experiencias en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, y brinda evaluación de programas y desarrollo curricular.

La doctora Elena Hampton es una de las fundadoras de la Organización. Ella es una mujer altruista, ama ayudar a las mujeres.Gracias al apoyo moral de ella la organización sigue caminando. Granos de Amor A.C.

Así nace ‘Granos de amor’

Anay y Elena se conocieron en desérticas tierras de Ciudad Juárez y El Paso. Ambas trabajaban en proyectos de investigación sobre temas de educación. Su amistad se desarrolló a medida que coincidian en sus objetivos, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la frontera.

Luego de un drámatico suceso en Chiapas en el cual apoyaron para solucionar Anay y la docotra Elena, el cual obligó a proteger a unas niñas que habían pasado por una violación, las llevó a buscar opciones de ayuda y de ahí llegaron a la formación de la asociación civil.

Y aunque la sede oficial está en Ciudad Juárez, la organización ya es nacional y apoya a mujeres de otros estados como Oaxaca y Chiapas.

Casas de asistencia

Es un hogar temporal para los estudiantes. Tiene una base sólida, muchas personas se han refugiado allí. Durante los años de covid, las niñas se quedaron en sus pueblitos y lucharon por continuar sus estudios universitarios a través de Internet, la casa se convirtió en un refugio temporal para mujeres que huían de la violencia, o para pacientes en recuperación cuando el hospital estaba desbordado de Covid, también esa casa a servido de refugio para migrantes.

“Tenemos camas para 24 personas, una gran sombra exterior para reuniones, una cocina, dos baños y buen acceso a internet. Hay árboles de mango, y un jardín para hierbas. El famoso artista de San Cristóbal de las Casas Kiki Suarez, pintó un mural de nuestras primeras niñas en la pared de la escalera.

En esa casa hemos tenido proyectos autosustentables como gallinas y borregos para ayudar a las jóvenes.

Objetivos para el 2022

Este año “Granos de amor” busca compartir a otras comunidades, escuelas y oganizaciones su programas como “Alto al Abuso”, espectáculos de títeres, y campañas de información. Adaptándolo a las necesidades y modificando el programa para satisfacer las necesidades de la organización o la comunidad.

Continuarán además trabajando con grupos para capacitar a los maestros, y publicar los materiales para implementar los programas de prevención del abuso.

¿cCómo fue que te volviste el personaje principal y autora de Anay’s Will to Learn: ¿A Woman’s Education in the Shadow of the Maquiladora? Siempre hablo mucho y no tengo miedo de decir lo que me pasa o lo que necesito, asi que conocí a la Dra. Hampton y le pedí ayuda para continuar mi educación, ella me dio trabajo de maestra personal de ella para enseñarle español, y guía para la investigación relacionado con las empresas y mujeres trabajadoras de cd Juárez que ella investigaba. Nos reuníamos un día a la semana para ensenarle el avance y las clases de español. A menudo platicábamos de del sur México y el por qué las mujeres inmigramos al norte. Empecé a platicarle sobre mi vida, mis anhelos y luchas. Pero también tenia muy en claro lo que quería y hacia donde iba. Tener una historia de abuso sexual, vivir en la pobreza, las barreras para continuar estudiando, pero sobre todo las ganas de pasar todas las barreras y de querer ayudar a otros a estudiar es lo que me llevo a ser parte de ese libro.

‘Granos de amor’ en unos años

Hay mucho trabajo por delante. Miles de jóvenes necesitan ayuda para cursar estudios universitarios. Miles de comunidades y escuelas necesitan apoyo para entender y detener los abusos. “Necesitamos examinar y abordar los problemas que enfrentan los hombres mujeres jóvenes cuando buscan una educación de calidad. La educación perfecta no es posible, pero a medida que más y más personas en una comunidad tengan acceso seguro a una educación de calidad, la comunidad será más fuerte”.

“Estos son objetivos enormes. Somos agresivos en la búsqueda de apoyo financiero en los Estados Unidos y México”.