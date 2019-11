Un gran regalo navideño

Prepara tus sentidos para lo que van a presenciar este 4 de diciembre con la llegada de Trans Siberian-Orchestra: The All New Christmas Eve & Other Stories.

El poder del rock combinado con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, escenarios y plataformas móviles, pirotecnia, iluminación de última tecnología y los mejores músicos serán tu regalo adelantado de Navidad.

Cada año, este gran espectáculo se embarca en una gira nacional previa a las fiestas de Navidad para celebrar con la música tradicional de esta temporada a ritmo de rock.

La gira correspondiente a esta temporada 2019 inició el 13 de noviembre en Green Bay, Wisconsin; y concluye el 30 de diciembre en Chicago, Illinois.

El Paso es una parada obligatoria y afortunada para este espectáculo que vale la pena ver por lo menos una vez en la vida.

Este año, el tour lleva por nombre The All New Christmas Eve & Other Stories (en honor al título de su primer álbum), y se dividirá en dos partes con un total de 25 temas que combinan de manera asombrosa temas tradicionales de Navidad con grandes piezas de la música clásica.





Acerca de

Trans-Siberian Orchestra (abreviada como TSO) se fundó en 1996 en Nueva York por los músicos Paul O’Neill, Robert Kinkel y Jon Oliva. El estilo musical de la banda incorpora metal sinfónico, rock progresivo y heavy metal con influencias de la música clásica.

“La idea era crear una banda de rock progresivo que empujara los límites (del género) más allá de cualquier otro grupo”, afirma O’Neill a través de la página del grupo.

El grupo es reconocido a nivel mundial por sus versiones de las canciones tradicionales de Navidad.

El nombre lo eligieron inspirados en el ferrocarril Transiberiano en Rusia, del que consideran conecta muchas culturas, al igual que la música.

O’Neill fue productor de grupos de la talla de Aerosmith, Humble Pie y Scorpions. También escribió y produjo canciones para el grupo Savatage, donde conoció a Robert Kinkel y Jon Oliva.

Su álbum debut de 1996 se llamó ‘Christmas Eve and Other Stories’ y a la fecha, es el más vendido de su repertorio.

Con 38 músicos en escena, la magia de este espectáculo te hará reconectarte con la música y en especial con las canciones de Navidad.





Discografía

‘Christmas Eve & Other Stories’ (1996)

‘The Christmas Attic’ (1998)

‘Beethoven’s Last Night’ (2000)

‘The Lost Christmas Eve’ (2004)

‘Night Castle’ (2009)

‘Letters From The Labyrinth’ (2015)