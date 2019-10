Un concierto de culto

Dream Theater: Distance Over Time Tour + 20 Years of Metropolis part 2

23 de octubre

8:00 p.m.

Teatro Abraham Chavez en El Paso

Boletos: Desde 39 hasta 89 dólares más impuestos.

A la venta a través de www.ticketmaster.com y en taquilla de The Plaza Theatre en El Paso













El dos veces nominado al Grammy y considerado un titán del género progresivo, Dream Theater viene a El Paso.

Este 23 de octubre a las 8:00 de la noche, el teatro Abraham Chavez recibe a esta gran banda que tras una exitosa gira en Europa, recorre actualmente Estados Unidos con ‘Distance Over Time Tour-Celebrating 20 Years of Scenes From a Memory’.

En su paso por Estados Unidos, la banda empezó desde finales de septiembre a recorrer 27 ciudades como Louisville, Kentucky; Cleveland, Ohio; Baltimore, Maryland; Long Island, Nueva York; San Jose, California y El Paso, por mencionar algunas.

La primera parte de esta gira en Norteamérica se ha ganado el aplauso y la rendición de los asistentes a cada concierto, en razón del setlist tan diverso que crearon.

En cada una de sus últimas presentaciones, con duración de dos horas y 45 minutos, el grupo incluye en su repertorio algunos temas de su más reciente disco ‘Distance Over Time’; algunas notables selecciones de su trayectoria de 30 años, y por el 20 aniversario de su lanzamiento, el álbum ‘Scenes From a Memory’ completito.

En una entrevista para el blog mariskalrock.com, el tecladista Jordan Rudess mencionó que para llevar a los escenarios el álbum ‘Scenes From a Memory’, contrataron a un realizador que hizo videos completamente nuevos y sorprendentes, ya que siempre les ha interesado mucho el aspecto visual de sus espectáculos en vivo.

Ese es sin duda un regalo para sus fanáticos, y para quienes los conocen poco, la valiosa oportunidad de atestiguar en vivo a uno de los más grandes representantes del rock progresivo.

“Es maravilloso que sigamos aquí después de 30 años de carrera. Creo la banda se encuentra en un punto interesante en el que cada vez disfrutamos más tocando. No muchos grupos pueden jactarse de eso después de tanto tiempo”, agregó en la mencionada entrevista.

La alineación que verás este 23 de octubre la forman James LaBrie (Voz);

John Petrucci (Guitarra y coros); John Myung (Bajo); Jordan Rudess (Teclados y continuum); y Mike Mangini (Batería).

De ellos, John Petrucci y John Myung son miembros del grupo desde su fundación en 1985.





Acerca de:

*El grupo se formó en 1985 bajo el nombre de Majesty con Mike Portnoy, John Myung y John Petrucci durante su estadía en el Berklee College of Music de Massachusetts.

*Poco a poco fueron dejando sus estudios para dedicarse más de lleno a la banda que luego nombraron Dream Theater.

*Son ampliamente reconocidos por lo impecable de sus arreglos musicales y el virtuosismo técnico de sus integrantes que a lo largo de sus carreras han obtenido reconocimientos a su perfeccionismo.

*John Petrucci ha sido elegido como tercer guitarrista de la gira G3 en seis ocasiones.

G3 es un evento anual de música en vivo creado por el admirado Joe Satriani en 1996, y en él participan tres guitarristas selectos de la generación.

*Mike Mangini, ostenta 5 récords en el World's Fastest Drummer Extreme Sport Drumming, que lo acreditan como el baterista más rápido del mundo.

*En una encuesta dirigida por el sitio de música especializado MusicRadar entre agosto y septiembre de 2010, John Myung fue elegido como el mejor bajista de todos los tiempos.

*Los usuarios de esa misma página nombraron a Jordan Rudess como el mejor tecladista de la historia.