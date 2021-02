Tocan tu corazón

Amor, amor

Esta lista de reproducción, creada por Spotify, consta de 75 canciones por lo que tendrás música por horas para ponerte romántico con tu pareja.

Incluye canciones de artistas como Reik, Jesse & Joy, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Ricardo Montaner y Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Thalia y muchos más.

“Me Muero”, “Te esperaré”, “Eras tú”, “Te necesito” y “Te amo” son algunas de las melodías que escucharás.

Rock Love Songs

Ponle un poco de estilo y ambiente. Para despertar el amor no todo tienen que ser baladas y esta lista de reproducción de Dezzer lo demuestra.

Aerosmith, Blondie, Bon Jovi, Guns N’ Roses, Coldplay yFoo Fighters acompañarán tu momento.

Esta lista sonará por casi cuatro horas con50 canciones, entre ellas: “Angel”, “Here Without you”, “Say You Miss Me” y “Still Loving you”.

Amor y desamor

Conéctate con tus amigos a través de Spotify y canten, lloren y enamórense con esta lista de reproducción que incluye canciones con temáticas para celebrar el amor o jurar que nunca más volverás a enamorarte.

Para los enamorados “Llegaste tú” y “Bésame”; para los dejados “Hasta que me olvides” o “Un buen perdedor”; y para los que no quieren saber nada de su ex, ni del amor en general, “Es mejor así” o “Ahora te puedes marchar”.

Dentro de esta lista de 100 canciones disponible en Spotify encontrarás artistas como Ricky Martin, Chayanne y Marco Antonio Solis.

Canciones de amor

Nada como poner el toque cursi este 14 de febrero a través de la música. En esta playlist con 71 canciones seguro encontrarás alguna para dedicar a tu amor.

Disponible en Deezer, ofrece más de cuatro horas de reproducción con temas como “Dame una oportunidad”, “Mi persona favorita”, “As long as you love me” y “Just the way you are”.

Algo positivo es que incluye intérpretes en inglés y español como Alejandro Sanz, Taylor Swift, Sebastian Yatra, Rihanna, Morat y Michael Bublé.