Tejano Legends dejarán huella

Pocos estados en Norteamérica que pueden presumir de la riqueza de su historia y cultura musical como Texas.

Su cercanía con México es un ingrediente básico en su crisol de influencias culturales y musicales.

Tres leyendas que son parte de la tradición y de esa riqueza cultural en la historia musical del estado, se harán presentes en el Teatro Plaza de El Paso este 23 de marzo.

Little Joe nombrado como uno de los 50 mejores músicos tejanos, se une a Rubén Ramos ‘El Gato negro’ y a Roberto Pulido en un concierto para recordar en el Teatro Plaza de El Paso a partir de las 8:00 p.m.

Little Joe encabeza este concierto de leyendas de la música tejana que se realiza cada año. Su carrera de más de 50 años, dos premios Grammys y ser el autor de himnos de la comunidad chicana como ‘Las Nubes’ son algunas de sus distinciones.

A sus 78 años, en 2018 su ciudad natal de Temple le hizo un reconocimiento y nombró una de las calles con el nombre de Little Joe Hernandez Drive.

Rubén Ramos, apodado El Gato Negro por uno de sus temas y también con una carrera de 50 años actuará en este concierto.

Ruben empezó como baterista junto a su hermano Alfonso Ramos. Luego formó su propia banda y se posicionó como vocalista.

Sus temas le han ganado nominaciones a los premios Tejano Music Awards, Alma Awards, Lifetime Achievement Awards y dos Grammys ganados; uno en 1999 con el grupo Los Super Seven y en 2008 con su propio grupo Ruben Ramos and the Mexican Revolution.

Roberto Pulido completa la tercia de leyendas de la música este 23 de marzo. A Pulido se le ha destacado como uno de los pioneros en introducir al sonido de su música el acordeón y el saxofón, y es padre de los músicos Alma Pulido y Bobby Pulido.





Tejano Legends

Little Joe, Rubén Ramos y Roberto Pulido

23 de marzo

8:00 p.m.

The Plaza Theatre de El Paso

Boletos: Desde 30 hasta 75 dólares más impuestos