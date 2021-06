Supera Grupo Miscelec la meta

Tres décadas de esfuerzo, permanencia y crecimiento son los que celebra Grupo Miscelec, empresa líder en venta de material eléctrico, iluminación y energía solar.

Para festejar los primeros 30 años de vida de la compañía nacida en Ciudad Juárez en 1991, directivos, proveedores, clientes, familia y amigos se reunieron el pasado 28 de mayo en las instalaciones ubicadas en la avenida Manuel J. Clouthier.

El presidente del grupo Sergio Huerta Arneros recibió a los invitados en unos de los salones del Centro de Entrenamiento Diseño en Iluminación Miscelec – Eaton (CEDIME), uno de los grandes proyectos de Miscelec.

Los asistentes disfrutaron de una velada amena, compartiendo anécdotas y brindando por los éxitos alcanzados.

De inicio se proyectó un video en el que algunos de los principales clientes y proveedores felicitaron al equipo y reconocieron el largo camino recorrido. Posteriormente, el líder del grupo se dirigió a los invitados.

“Miscelec tiene una historia importante desde que empezamos el proyecto, se inició como todo, con un compañero, dos, tres personas, pero lo más importante de lo que es crecer un negocio principalmente es el respaldo que tenemos, el equipo de trabajo que vamos formando, porque en esa formación de líderes está la única forma de crecer”, expresó Sergio Huerta.

“Durante el tiempo transcurrido muchas cosas han pasado”, dijo el presidente, para luego recordar sus orígenes, el esfuerzo realizado y las oportunidades que ha debido tomar.

“Vengo de familia humilde, la batallé bastante, así que eso me ayudó a tomar riesgos importantes y en cada momento, creo y estoy seguro, que fui tomando esos riesgos oportunamente”, señaló el presidente de Grupo Miscelec, Sergio Huerta.

Así fue como decidió dejar la empresa en la que laboraba para abrir Miscelec en mayo de 1991, aunque emprender su propio camino no fue fácil, pues al principio se le presentaron varios obstáculos.

Huerta recordó cómo recibió negativas de proveedores que conocía, y que al no querer colaborar con la que representaba la competencia, le cerraron las puertas.

No obstante siguió firme en su propósito y fue a la Ciudad de México a contactar a empresarios que finalmente fueron quienes lo apoyaron en su nueva faceta.

“Han pasado 30 años pero yo me siento fuerte, me siento bien para seguir en la empresa, he tratado de retirarme, he dicho ‘hasta aquí llego, tranquilo’, pero cuando digo eso abro otra tienda”, dijo Huerta, provocando risas y aplausos.

Después fueron algunos de los presentes quienes manifestaron su sentir y felicitaron a la empresa juarense por su aniversario.

En uno de los momentos de la reunión se presentó el Catálago 2021 que en su formato físico constará de 400 páginas con toda la información necesaria para que el cliente tenga la mejor experiencia de compra; asimismo, el catálogo tendrá una versión digital.

Ya para finalizar, Sergio Huerta agradeció el respaldo de su familia, siempre acompañándolo a cada paso.

“Ha sido muy importante el respaldo de la familia, porque uno como empresario tiene que decidir muchas veces qué hacer, o le apuesto al crecimiento personal y de la empresa, o le dedico más tiempo a la familia, y es muy difícil, créanmelo, porque tiene uno que desprenderse de muchos momentos importantes para seguir creciendo empresarialmente”, finalizó.

TESTIMONIOS

“No nos termina de sorprender. Sergio tiene el ingenio para los negocios, las ideas y lo respetamos por el don de gente que tiene. Nuestra admiración de parte de todos, de mi familia en especial”.

Margarita Fierro

Contadora

“Una felicitación muy grande a Sergio Huerta. Treinta años se dicen muy rápido pero es mucho el tiempo que ha estado trabajando, que ha tenido que picar piedra, y pues felicidades a todo el grupo de Miscelec, a Jorge Dueñas, a Cruz Huerta, a Marco Chávez, que cumplan 40, 50 más”.

Ricardo Barrueta

Constructora Eléctrica Biesa

“Tenemos una relación de 25 años con Sergio, ha sido un cliente fiel a nosotros, excepcional, y hemos logrado muchas metas, hemos pasado por las buenas y por las malas, pero siempre con el objetivo de crecer y lo hemos logrado. Llegar a 30 años siendo líder es de gran ejemplo para todos”.

Ignacio Madrid

ABB

EXPANSIÓN DEL GRUPO MISCELEC DE 1991 A 2021