‘Sapore magico’

Ristorante Italiano Abelini es uno de esos lugares por los que el tiempo no pasa, y que a 25 años de su fundación se mantiene como uno de los precursores de la comida italiana en Ciudad Juárez.

La magia de este restaurante radica principalmente en el sabor; ese por el que muchos de sus comensales vuelven sin importar los años que pasan, pero también en la atención familiar de sus fundadores.

Todo empezó en 1989, cuando la pasión por la cultura italiana de don Abel Medrano, el patriarca de la familia, se volcó en la apertura de un pequeño restaurante en casa.

“Cuando él propuso comida italiana yo me negué al principio. Me compró unos recetarios americanos, él me los traducía y de ahí empecé a preparar los platillos”, recuerda Cristina Olivas acerca de su esposo ya fallecido y cofundador de Abelini.

Bianca, la menor de los tres hijos recuerda que sus padres comenzaron el restaurante en su propia casa, donde duraron cinco años hasta que decidieron comprar en 1994 el lugar que ocupan desde entonces en el cruce de las calles Aguacaliente y Rancho el 24.

“Vamos a cumplir 25 años aquí, pero quiero destacar que también mis hijos Hugo Axel, Bruno y Bianca nos ayudaron desde que empezamos, y hasta la fecha” dice Cristina Olivas.

Su carta está formada actualmente por alrededor de 80 platillos, pero son dos los que son el sello de Ristorante Italiano Abelini: la lasagna de carne y el calzoné.

“Hay gente que la ha probado(la lasagna) en otras partes y nos dice que como la de nosotros, ninguna”.

“Nosotros comenzamos a hacer el calzoné, se puede decir que nosotros fuimos los precursores de la comida italiana aquí en Juárez. Ahora ya hay muchos restaurantes que la ofrecen, pero Abelini fue de los primeros en la ciudad en ofrecerlo”, dice Bianca Medrano.

Los ingredientes que hacen único a este calzoné son su combinación única de peperoni, jamón, salami, chile morrón verde, aceitunas, chile jalapeño y ostión ahumado.

La que es reconocida como “la mejor lasagna de Chihuahua” por cientos de clientes que frecuentan a Abelini lleva carne de res, salsa de tomate Marinara, queso mozzarella y salsa baciamella.

Otro de los platillos que se posiciona como uno de los favoritos de los comensales es el Gamberi Mediterráneo; una pasta con camarones en aderezo de aceite de oliva, ajo y un toque de chile de árbol.

Uno de los detalles que hacen único a Abelini es que cada uno de los aderezos se prepara aquí, con las recetas de Cristina Olivas y el sazón de Hugo Axel, el mayor de los hijos que estudió gastronomía en Italia y desde entonces se ha dedicado a perfeccionar el trabajo de su madre.

Para acompañar cualquiera de los platillos de la carta, la casa ofrece sodas italianas, y una selección de 15 marcas de vinos procedentes de Argentina, Chile, del estado de Chihuahua, y de Guadalupe.

La bebida de la casa es el Frutolini, una limonada con frutos rojos y un toque de vino blanco, con la opción de servirla sin vino.

Orgullosas del prestigio e historia de Ristorante Italiano Abelini, tanto Bianca como su madre coinciden en que la “receta secreta” de su éxito es la atención familiar directa con sus comensales y el afán continuo de perfeccionar sus platillos.





Ristorante Italiano Abelini





• Avenida Aguacaliente 3152 y Rancho el 24, en fraccionamiento Pradera Dorada.

Tel. (656) 617 95 16

Horarios:

• Martes a jueves: 10:30 a.m. a 10:00 p.m.

• Viernes: 10:30 a.m. a 10:30 p.m.

• Sábados: 12:00 a 10:00 p.m.

• Domingos: 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

FB/Ristorante Italiano Abelini