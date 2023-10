Saludablemente rico

¿Estás un poco cansado de que la oferta gastronómica matutina se limite a burros y gorditas? ¿Recorres las calles de la ciudad y ves que no hay muchas opciones de algo fresco y saludable? Si estás en busca de algo así, te doy el sitio exacto donde te pueden complacer el antojo al tiempo que cuidas de tu salud.

Justo en la esquina de Simona Barba y Miguel Servet, a unos metros de la Parroquia El Señor de la Misericordia, está La Piña Jugos y Licuados, un discreto localito donde el olor a fruta te hace detenerte a ver su menú.

La carta que te ofrece Óscar González, propietario del lugar, es tan vasta que cuesta trabajo decidirse rápidamente. En la sección de jugos están delicias como el Desintoxicante, con zanahoria, betabel y apio; el Energizante, con naranja, apio y manzana; el Digestivo, que lleva papaya, piña y manzana; y Pa’ los Peques, con naranja, fresa y manzana.

“Los más solicitados son el Hulk, el Abdomen Planito y el Tropical. Les puse nombres cómicos para que la gente se riera y se le grabara. También tenemos chocolate caliente, café y avena con plátano muy deliciosa”, comparte Óscar, quien tiene seis años al frente del negocio.

Además de los jugos que atesoran propiedades medicinales y energéticas, hay variedad de licuados, wafles, coctel de frutas, ensaladas y sándwiches de pechuga, jamón de pavo, queso, atún y de crema de cacahuate.

“Todo se prepara al momento con la fruta recién comprada. Yo me salgo a las 5 de la mañana a comprar lo del día, compro poquito, pero por eso tenemos todo fresco, el cliente nunca va a encontrar espinaca de tres días”.

Las fresas con crema y los frutos rojos son las opciones más nuevas del menú que atrae a clientes habituales de las escuelas cercanas, así como oficinistas, ministeriales y policías, “todos se paran aquí”.

Óscar se muestra satisfecho de su local, y aunque hay épocas en que baja la clientela, La Piña sigue siendo una opción saludable que ya tiene una segunda sucursal, en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos.

“Está tranquilo, tiene sus bajones, pero se mantiene el negocio. Mucha gente tiene la idea que los jugos son nada más por la mañana, pero en la tarde también los pueden tomar”, agrega Óscar, antes de invitar a los lectores a probar un rico jugo.

La Piña Jugos y Licuados

Simona Barba y Miguel Servet

Horario: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Piña 2

Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos