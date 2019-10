Sabrosos y saludables

Habla con tanta pasión de sus productos que de inmediato se antoja probarlos. Claudia Mireles es la mente detrás de Gará Nerani, una pequeña empresa de snaks saludables que irrumpe con variedad y sabor en el mercado juarense.

En bolsas de papel encerado en los que se conservan a la perfección 130 y 150 gramos de ricura, la marca ofrece nopal, zanahoria, jícama, camote, betabel, mango, piña, chabacano y jamaica con un toque enchilado que agrada al paladar sin ser agresivo, y con versiones con sal de mar para quien rehúse el picante.

Si al leer esto dices “¿Nopales? No, gracias”, te sugiero que la pienses dos veces y le des una oportunidad. A mí no me gustan los nopales y comí gustosa un puñado picosito.

Otras opciones que encontrarás para calmar la ansiedad y el hambre sin correr a la máquina expendedora de pastelitos y papas fritas, son las mezclas de frijol de soya, chícharo y lenteja; de papaya, arándano y nuez de la India; y de plátano, coco, almendra, pasas y granilla de cacao.

Claudia platica entusiasmada que es tamaulipeca y llegó a Ciudad Juárez hace siete años. Cuenta también que en Nuevo Laredo inició el negocio en minúscula escala, solo por el gusto de compartir con amigos y familiares su buena mano en la preparación de los deshidratados.

La vida, sin embargo, la llevó a otros lugares. Durante un tiempo vivió en Asia y allá probó otros sabores. A su regreso a Ciudad Juárez, sus hijos insistieron en que retomara la venta, lo que hizo en ese tiempo bajo el nombre de Va de Nuez.

“Empiezo con algunas cosas y me doy cuenta que a la gente de Juárez le gusta ese saborcito y que además no hay muchas opciones de snacks saludables”, comparte.

También encontró que en esta frontera los pequeños comerciantes se organizan para promover y vender sus productos en bazares, en los que los que ha tenido éxito.

Fue al momento de formalizarse como emprendedora que tuvo que cambiar de nombre. Va de Nuez se transformó en Gará Nerani, vocablo rarámuri que significa ‘agradar’.

“Quería un nombre que representara lo que somos y que me recuerde toda mi vida mi tiempo en Chihuahua”, añade.

Sin un lugar fijo todavía, las botanas deshidratadas Gará Nerani se encuentran en distintos puntos de venta. También puedes visitar su página en Facebook para saber en qué bazar estará en próximas fechas.





Gará Nerani

Puntos de venta:





Galería de Artesanos de Corazón

Avenida de la Raza 491

Plaza María Teresa, local 4





Valle del Sol

Plaza Comercial Valle del Sol, local B-2





Holístika

Francisco Villarreal 11204

Plaza Comercial Tres Torres, local 32





Mise en Place

Avenida de las Fuentes 1506

Fuentes del Valle





Tree House

Avenida Gómez Morín 7051

Plaza Trigal