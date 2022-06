Rompe con lo tradicional

Quedaron atrás los días en que el papá recibía de regalo únicamente corbatas y calcetines. Ahora su figura ha salido del estereotipo, por lo que las opciones para obsequio del Día del Padre se diversificaron.

Al observar sus necesidades y aficiones, queda claro que hay varias alternativas. Los artículos que a continuación proponemos son solo algunas.

PUBLICIDAD

Mandil parrillero Hobby Grill

Enfoquémonos en los papás parrilleros, que aunque es obvio que no todos los son, a una gran mayoría le gusta pasar el rato frente al asador.

Son estos señores los que cada fin de semana aprovechan para cocinar al aire libre, con una bocina prendida y una cerveza en la mano.

Pero el acto no es sencillo, pues estos papás se han vuelto sofisticados al grado de tener para su actividad favorita todo tipo de accesorios.

Aquí es cuando entra a la perfección esta opción de regalo que se encuentra en Liverpool, ya sea en línea o en la sección de hogar, justo donde están los accesorios para asador.

Se trata de un mandil parrillero de algodón con detalles en cuero, que es perfecto para proteger a papá de los chispazos del carbón, o de mancharse.

La pechera tiene dos bosas, una grande en la parte baja y una chica arriba, ideal para el termómetro o el encendedor.

Precio: 419.30 pesos

Decantador Nat Gea de cristal

Los papás que saben de vino entienden que un ejemplar decantado y oxigenado sabe mucho mejor, sobre todo si es de guarda.

En Liverpool hay un kit para vino que incluye un decantador de vuelta para vino con capacidad de 1.8 litros, hecho de cristal 100 por ciento sin plomo, diseñado para airear y oxigenar vino y que así libere su aroma y sabor.

También contiene un sacacorchos eléctrico de diseño ergonómico para sostener el abridor. Abre hasta 80 botellas con una sola carga y es ideal para usarse en días de campo, viajes o en cualquier cena o fiesta.

El kit se complementa con una caja para botella con set de accesorios para vino.

Precio: 1399 pesos

Gorra New Era de Boston Red Sox

¿Qué mejor regalo para papá que una garra del mejor equipo de béisbol del mundo? Obviamente hablo de los Medias Rojas de Boston… y en Liverpool están las oficiales de la marca New Era.

Ok. Ok. Si papá le va a los Yankees no podemos culparlo y dejarlo sin regalo, así que en la tienda departamental también encontrarás la de los bombarderos del Bronx.

Ambas gorras tienen los logos de la marca y de la MLB. Cuentan con orificios en la parte superior para una mayor ventilación, un diseño ajustable y visera plana.

Precio: 799 pesos

Rasuradora Phillips

Papá barbón necesita hacer de su ritual de afeitado un acto sencillo, rápido e indoloro. Por ello hay que regalarle una buena rasuradora, y qué mejor que una de la marca líder del mercado.

Liverpool tiene varias rasuradoras eléctricas Phillips, todas de alta gama, sin embargo, esta que se propone es de excelente calidad y buen precio.

Hecha de acero inoxidable, para uso en seco y húmedo, incluye tapa protectora.

Precio: mil 259 pesos

Tratamiento facial Clarins Men Hydra Sculpt

No solo mamá necesita tratamientos faciales que la ayuden a conservar lozanía y evitar la aparición de manchas y líneas de expresión.

Papá también se preocupa por su apariencia, así que es momento de obsequiarle este tratamiento de doble acción que hidrata y redefine el contorno del rostro.

La fórmula es creación de Clarins, línea francesa de reconocimiento mundial por la calidad de sus productos de skincare.

Precio: mil 130 pesos