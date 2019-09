Rock renovado

Con un guitarrazo sucio y la desgarrada voz de Josh, la banda de rock estadounidense BuckCherry –oriunda de Los Ángeles, California– llega con su nuevo material discográfico ‘Warpaint’ al Speaking Rock en El Paso, Texas el próximo miércoles 18 de

septiembre.

BuckCherry surgió en 1995 y lanzó su álbum homónimo en 1999, el cual recibió elogios críticos y llegó a ventas de disco de oro. Este álbum fue producido por Terry Date, quién ha trabajado con bandas como Soundgarden, Mother Love Bone, Dream Theater, Overkill o Pantera, y el excofundador de Sex Pistols, Steve Jones.

De ahí le sigió ‘Time Bomb’ (2001), ‘Black Butterfly’ (2009), ‘All Night Long’ (2010), ‘Cnofessions’ (2013), ‘Rock and Roll’ (2015) y más versiones de este último, hasta que este año sorprendieron a los fanáticos con un nuevo material que les ha erizado la piel a muchos.

Su más reciente discografía titulada ‘Warpaint’ tuvo su lanzamiento el pasado 16 de marzo y fue producido por Mike Plotnikoff y Josh Todd, y está conformado por 12 temas que les dan un.

‘Warpaint’, ‘Right Now’, ‘Head Like A Hole’, ‘RadioSong’, The Vacuum’, ‘Bent’, ‘Black Down’, ‘The Alarm’, ‘No Regrets’, ‘The Hunger’, ‘Closer’ y ‘The Devil’s In the Details’ que forman parte de esta nueva discografía, así como algunos temas antiguos son los que estarán presentado en su concierto.



BuckCherry





The Speaking Rock

Miércoles 18 de septiembre

7:00 p.m.

Entrada gratis