Rinden culto ‘The Doors’

¿Eres de los que dice que nació en la época equivocada porque debiste de haber nacido en los 60? Ojo porque este evento seguro que te puede interesar.

La agrupación Californiana 'Strange Days Doors' especialista en rendirle culto a una de las bandas de rock más grandes de los 60 'The Doors' brindará una presentación de Tributo gratuita en el Sunland Park Racetrack & Casino.

La hora de inicio de esta magnífica presentación es a las 8:30 de la noche, donde Jason Tosta (vocalista) subirá al escenario como el mismísimo 'Rey Lagarto' acompañado de Robert Carsten como Robby Krieger, Alexis Angel como Ray Manzarek y Dave Madden como John Densmore.

Strange Days Doors Tribute Band es una experiencia mundial de conciertos de gira. Se formó en Los Ángeles, California y son los únicos en igualar la magia, el aura, el misterio que la banda estadounidense de ‘The Doors’ trasmitió arriba del escenario en su mejor momento.

Gracias a las actuaciones de tributo de la banda Strange Days aún se puede disfrutar la música de la banda liderada por Jim Morrison . Estos cuatro músicos utilizan instrumentos antiguos con la última tecnología, ofrecen un aspecto auténtico en el escenario y un sonido casi igual que The Doors.

Si eres un verdadero fanático, no querrás perderte esta presentación con un repertorio de sus mejores temas como 'Riders on the storm', 'Light my fire', 'People are Strange', 'Love me two times', 'When the music' s over', y 'Love Street', entre otras.





Tributo a The Doors

Sunland Park Racetrack & Casino

Sábado 19 de octubre 8:30 pm - 12:30 a.m.

Entrada gratuita

Valet Parking Gratis

Tener más de 21 años para asistir a este evento