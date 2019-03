Revive toda una época

La música de Eric Clapton, plasmada en los éxitos que ha atesorado a lo largo de una exorbitante carrera, se escuchará en vivo mañana por la noche en Speaking Rock Casino.

Slowhand The Eric Clapton Experience es el nombre del proyecto musical que rinde tributo al músico inglés, una poderosa recreación del show que Clapton realiza desde sus inicios con The Yardbirds y Cream, pasando por la era de Blind Faith y Derek and the Dominos, hasta llegar finalmente a su trayecto en solitario.

Slowhand –también título del quinto álbum de estudio del célebre guitarrista-, es liderado por Tommy Rubino, quien toca todos los solos de Clapton, nota por nota, igual que como se escuchan en las grabaciones en estudio y en las apariciones en vivo.

Para ello, Tom utiliza una Fender Stratocaster y demás herramientas con las que logra emular el sonido blusero de Eric Clapton. A su lado, los talentosos músicos Paul Tantet (guitarra, voz, bajo), Simon Taylor (guitarra, voz), Johnny G. (teclados), Tim Matthews (batería) y Ann Kim (voz).

Clapton es considerado uno de los guitarristas más importantes e influyentes de todos los tiempos, tan es así que ha sido reconocido en varias ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pues su nombre figura como solista y por haber sido miembro de The Yardbirds y Cream.

El concierto de mañana dará inicio a las 8 de la noche. Se espera que la banda toque éxitos infaltables como ‘Lay down Sally’, ‘Cocaine’ y ‘Wonderful tonight’.





Slowhand The Eric Clapton Experience

30 de marzo a las 8:00 p.m.

Speaking Rock Casino

122 S. Old Pueblo

Entrada libre