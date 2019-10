“La gente muere cuando te olvidas de ellos”, decía Juan Gabriel.

Esa frase, que en vida le dijo y también a través de un sueño, la tiene grabada Guillermo Hernández como una nueva consigna.

Guillermo es el director del Mariachi del Divo Alma de Juárez, que durante décadas acompañó en cada una de sus giras al Divo de Juárez.

Este 20 de octubre, su mariachi vendrá a la frontera, muy cerca de la tierra que vio el nacimiento artístico del compositor.

La agrupación musical lleva el nombre de ‘El Mariachi del Divo Alma de Juárez’, en honor a la tierra donde se quedó el alma y el corazón del cantautor.

“Siempre fuimos leales al señor Alberto. Estuvimos siempre a su lado, él quería mucho a su mariachi”, dijo el director del grupo a El Diario hace dos años, cuando tenían la intención de ofrecer un concierto El Paso, que se pospuso y finalmente este 20 de octubre se llevará a cabo.

El Mariachi del Divo Alma de Juárez ofrecerá un espectáculo de dos horas titulado ‘Recordar es vivir’.

A lo largo de esas dos horas, el público escuchará algunos de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel.

“Esperamos de todo corazón el apoyo de la gente, y que nos den su bendición, como se la dieron a Juan Gabriel”, dijo en aquel entonces Guillermo Hernández.





Donde haya una canción mía, ahí estaré…

Hernández dijo en esa entrevista que tras la partida de Juan Gabriel hubo una etapa de depresión y tristeza.

“Tuve un sueño con él, que no había muerto. En el segundo sueño me decía: ‘Yo ya quiero volver, por eso te mandé llamar’. Yo en el sueño le contestaba ‘Usted me dice qué hacemos’ y él decía ‘Está al pendiente de lo que te voy a decir’.

“Una persona como Juan Gabriel no es como los demás, ‘Donde haya una canción, estaré, yo no me voy a ir’, nos decía siempre. Llegué a la conclusión de que él quiere regresar con sus canciones”.

Por eso, Guillermo y el mariachi han decidido seguir adelante llevando en alto el legado del autor del ‘Noa Noa’.

Hernández se unió al mariachi de Juan Gabriel en marzo de 1993, y desde entonces permaneció en el grupo hasta convertirse en pieza fundamental de los espectáculos en vivo.

“Hay gente que decidió buscar otros caminos. Nosotros hemos tratado de llevar en alto su legado, y me quedé como representante. Por 12 años representé y dirigí al mariachi, y más adelante me nombró coordinador de todo su show. Él me decía: ‘Piensa por mí’, y me hice cargo de sus shows, me hice cargo de todo lo que era la música, a dar instrucciones al resto de los músicos, era su editor, me ponía y obligaba a aprender. ‘Es tu obligación superarte para inculcarles y enseñarles para que esto no muera’” eran sus palabras en vida para el director del mariachi.





El Mariachi del Divo





20 de octubre

7:00 p.m.

The Plaza Theatre en El Paso

Boletos: Desde 30 hasta 85 dólares más impuestos

Disponibles a través de la página www.ticketmaster.com y taquilla de The Plaza Theatre.