Reconocen a los mejores

Ya ha salido a la luz y no ha habido muchas sorpresas en cuanto al ganador. Geranium (Copenhague) es el mejor restaurante del mundo (era número 2) después de que su compatriota Noma lo fuera el año pasado en la lista The World’s 50 Best Restaurants, recién proclamada en Londres.

Acaba de concluir la cita gastronómica más esperada del año (y del planeta): el anuncio de la relación de los 50 mejores restaurantes del mundo en su edición 2022 que marca el vigésimo aniversario de esta publicación, la lista de mayor alcance internacional en el sector que se ha convertido en referente, indiscutible o no, para profesionales y aficionados desde que surgió en 2002 de manos de la revista británica ‘Restaurant’.

Con un parón de un año, 2020, debido a la pandemia del coronavirus, y tras una primera edición al límite poscovid el pasado octubre en Amberes, todos los paladares estaban saboreando una velada que volvía a Londres tras años de viajar por el mundo y que se considera la realmente primera de la nueva normalidad.

Acaba de tener lugar en el antiguo mercado de pescado Old Billingsgate, hoy precioso espacio de eventos junto al Támesis, con estos resultados presentados por el famoso actor Stanley Tucci:

Es el mejor entre sus colegas

Además del ‘ranking’, hay otros galardones muy reseñables en el desarrollo de The World’s 50 Best Restaurants.

Dentro de los galardones hay uno que se distingue porque el ganador es elegido por los propios chefs. Esta vez fue el mexicano Jorge Vallejo, de Quintonil, elegido entre sus colegas, por lo que fue distinguido con “Chef’s Choice Award”.

Ya se conocía que Leonor Espinosa (Leo, Bogotá) es la mejor chef femenina del mundo en este 2022, que Alexandre Mazzia (Marsella) es el restaurante al que “echar el ojo” especialmente en los próximos meses, según este premio, el One to Watch Award, o que los cocineros Dieuveil Malonga, chef de Meza Malonga en Kigali (Ruanda) y fundador de Chefs in Africa; Koh Seng Choon, emprendedor social y fundador de Dignity Kitchen en Singapur y Hong Kong, y Olia Hércules y Alissa Timoshkina, cocineras afincadas en Londres y fundadoras de #CookForUkraine, son héroes de la iniciativa Champions Of Change 2022, que defiende y apoya diversas causas sociales relacionadas con la esfera culinaria.

Durante la noche de premios se han desvelado otros como el mejor chef pastelero, Rene Frank (Coda, Berlín); el Icon Award, para la fundadora de Food For Education, la keniata Wa Wira Nijiru; el mejor sumiller, una nueva mención con acento español que ha ido a parar a Josep Roca, de El Celler de Can Roca, o el Highest Climber Award, la mayor subida, que patrocina el limoncello y amaretto prémium de Sorrento, Villa Massa, que presentó Albert Adrià y que ha sido para el berlinés Nobelhart & Schmutzig.

Lista de los 50 mejores

restaurantes del mundo

1. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

2. Central (Lima, Perú)

3. Disfrutar (Barcelona, España)

4. DiverXO (Madrid, España)

5. Pujol (Ciudad de México, México)

6. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

7. A Casa Do Porco (São Paulo, Brasil)

8. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

9. Quintonil (Ciudad de México, México)

10. Le Calandre (Rubano, Italia)